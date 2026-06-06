'이혼 2년차' 홍진경, "외국인女에 대시 많이 받아" 충격고백에 리액션 고장

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 겸 방송인 홍진경이 솔직한 연애관과 버킷리스트를 공개했다.

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5일 유튜브 채널 '김그리'에는 '그리야 결혼은 말야'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 MC그리는 홍진경 , 남창희와 함께한 술자리 토크로 웃음을 안겼다.

이날 홍진경은 자신의 버킷리스트를 묻는 질문에 "나는 죽기 전에 진짜 그림 같은 외국인을 한 번 사귀고 싶다"고 말했다. 이어 "약간 조각미남 같은 느낌이다. 나는 한 번도 외국인을 만나본 적이 없다"고 고백했다.

이에 MC그리와 남창희가 "외국인에게 대시를 많이 받았을 것 같다"고 하자 홍진경은 "진짜 솔직하게 얘기할까? 외국인한테 대시를 많이 받아봤다"고 답해 기대를 모았다. 그러나 곧 "근데 다 여자였다"고 덧붙여 두 동생들의 리액션이 고장나게 만들었다.

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연애 스타일에 대한 이야기도 이어졌다. MC그리는 "누나는 남자 보는 기준이 높고 오래 만나지 않는 스타일인 줄 알았다"고 말했고, 홍진경은 "아니다. 나는 원래 오래 만나는 타입"이라고 설명했다.

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특히 홍진경은 "사람들은 내가 예능 이미지 때문에 그냥 웃긴 사람으로만 생각하는데 의외로 나는 애교도 많고 나만의 꼬시는 기술이 있다"고 자신감을 드러냈다.

이어 "그래서 나중에는 다들 엄청 나한테 집착한다"고 주장했지만, MC그리와 남창희가 믿지 못하는 반응을 보이자 "너희 눈빛이 너무 싫다"고 발끈해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

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또 홍진경은 "나를 찬 사람은 단 한 명도 없다"며 "만약 나를 찬 사람이 있거나, 주변에서 그런 이야기를 들은 사람이 있으면 제보해 달라. 진짜 없다"고 강조해 모두를 폭소케 했다.

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한편 홍진경은 지난해 8월 5세 연상의 사업가 남편과 결혼 22년 만에 이혼했다.

olzllovely@sportschosun.com