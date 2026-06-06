이민우, 아내♥ 출산 6개월 차인데..보양식 먹으며 "셋째 만들까?" ('살림남')

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 신화 멤버 이민우가 늦깎이 신혼여행에서 거침없는 '19금 플러팅'을 선보인다.

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6일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에는 이민우 부부가 출연한다.

이날 이민우 부부는 두 아이를 대신 돌봐주겠다는 부모님의 배려를 받아, '대만의 몰디브'로 불리는 펑후 섬으로 향한다. 하지만 여행 시작부터 두 사람은 극과 극의 온도 차를 보인다. 이민우는 오랜만에 찾아온 둘만의 시간에 설렘을 감추지 못하는 반면, 아내는 집 상황을 수시로 확인하며 아이들 걱정에 휴대전화를 손에서 놓지 못한다. 과연 상반된 모습을 보인 두 사람이 오롯이 둘만의 신혼여행을 즐길 수 있을지 관심이 모인다.

펑후에 도착한 두 사람은 현지 맛집과 야시장을 찾아다니며 본격적인 여행에 나선다. 특히 아내가 좋아하는 굴 먹방을 선보이던 이민우는 돌연 "남자한테 좋은 스태미나 음식이다. 둘만의 여행인데 힘이 세져야지", "펑후 베이비 만들까?"라며 화끈한 플러팅을 날려 아내를 당황케 만든다. 이어 찾은 야시장에서도 보양식을 찾아다니며 첫날밤을 향한 남다른 의지를 불태운다.

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또 이민우는 신혼여행 첫날밤을 위해 준비한 서프라이즈 이벤트를 선보이며, 로맨틱한 분위기를 주도한다. 샤워를 마치고 나온 아내를 향해 이민우가 꿀이 떨어질 듯 야릇한 눈빛을 보내자, 이를 스튜디오에서 지켜보던 MC 이요원은 "민우 씨의 느끼한 모습은 처음 본다"라며 얼굴을 붉혀 현장을 후끈 달아오르게 만들었다는 후문이다.

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한편 이민우는 지난달 11세 연하 재일교포 3세 이아미 씨와 결혼식을 올렸다. 아내는 딸을 둔 싱글맘으로, 두 사람은 지난해 혼인신고를 한 뒤 12월 딸을 얻었다. 이민우 부부는 갓난 딸이 있어 신혼여행을 곧바로 떠나지 못한 것으로 알려졌다.

joyjoy90@sportschosun.com