권민아, 화상 흉터 남은 최근 피부 상태.."회복 더뎌 무섭다"

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 AOA 출신 배우 권민아가 피부 시술 중 발생한 화상 사고 이후 최근 피부 상태를 공개하며 심경을 전했다.

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권민아는 5일 개인 계정을 통해 "최근 피부 상태는 어떤지 다들 많이 걱정해주셔서 감사하다"며 "외관상으로는 전문병원에서 치료를 받고 있다 보니 1월 당시보다는 많이 좋아졌으나, 저로써는 여기서부터 회복속도가 더뎌져서 솔직히 많이 무섭다"고 밝혔다.

함께 공개된 사진에는 권민아의 볼과 턱 부위에 남아 있는 붉은 화상 흉터가 담겼다. 사고 직후와 비교해 호전된 모습이지만, 여전히 선명하게 남아 있는 상처가 안타까움을 자아냈다.

앞서 권민아는 지난 1월 피부과에서 수면 슈링크 시술을 받던 중 화상 사고를 당했다고 밝힌 바 있다. 현재는 해당 의료진과 법적 분쟁을 진행 중인 것으로 알려졌다.

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권민아는 처음에는 피부 이식 수술과 2년간의 치료가 예상된다는 이야기를 들었다며 "현재는 1년 넘는 시간을 바라보고 있고, 추상장애 가능성 또한 배제할 수 없는 상황"이라고 설명했다.

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또한 사고 여파로 예정됐던 촬영을 진행하지 못해 금전적 손실도 발생했다고 털어놨다. 그는 "노쇼하게 된 촬영비를 돌려드리고 촬영 준비 손해배상까지 제가 부담할 수 없는 상황이어서 슈링크 시술 원장님이 920만원가량의 손해배상비를 포함해 3월까지의 약제비와 치료비 등 총 2000만원에 가까운 금액을 배상한 상황"이라고 밝혔다.

다만 권민아는 "3월부터는 병원 측이 소송을 원했고 이후 향후 치료비 지원도 중단돼 현재는 모든 치료비를 사비로 부담하고 있다"고 주장했다.

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이어 "치료비는 물론 정신과 치료비와 약제비 등도 직접 부담하고 있다"며 "제가 일적으로 손해본 비용만 1억원 정도 되고 향후 치료비도 계속 발생하고 있다"고 토로했다.

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그러면서 "너무 무섭다. 얼굴에 큰 흉터를 가지고 살아야 할 수도 있다는 것이"라고 심정을 전했다.

한편 권민아는 2012년 그룹 AOA 멤버로 데뷔했으며, 2019년 팀을 탈퇴한 뒤 배우로 활동 중이다.

tokkig@sportschosun.com