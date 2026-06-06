"방송 후 확 달라진 비결"…'30기 옥순', 얼굴 무단 도용한 병원에 제대로 뿔났다

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[스포츠조선 이지현 기자] '나는 솔로' 30기 옥순이 자신의 얼굴을 무단으로 사용한 병원 홍보물에 분노하며 법적 대응을 예고했다.

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옥순은 지난 5일 자신의 SNS를 통해 "제가 모르는 병원에서 제 얼굴로 자꾸 홍보하시는데.. 이걸 어떻게 할까요"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 한 병원 내부에 비치된 홍보물이 담겼다. 해당 홍보물에는 SBS Plus·ENA 연애 예능 프로그램 '나는 SOLO(나는 솔로)' 30기 출연자인 옥순의 사진과 함께 "방송 후 확 달라진 비주얼 비결", "고주파 시술 화제" 등의 문구가 적혀 있었다.

옥순은 병원 측이 자신의 동의 없이 사진과 방송 이미지를 광고에 활용했다고 주장했다. 특히 그는 "제가 봐도 비포 애프터 확실해서 쓰고 싶으신 건 알겠는데요"라고 꼬집으며 "전화해서 내려 달라고 좋게 이야기해도 계속 얼굴 도용하시면, 좋게 좋게 하는 건 여기까지 하고 신고합니다"라고 경고했다.

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병원 측에 이미 삭제를 요청했음에도 홍보물이 계속 사용되고 있다는 점을 강조하며 더 이상 좌시하지 않겠다는 입장을 밝힌 것이다.

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이를 접한 누리꾼들은 "명백한 초상권 침해 아니냐", "당사자 허락 없이 광고에 사용하는 건 심각하다", "법적으로 대응해야 할 사안" 등의 반응을 보이며 옥순을 응원했다.

한편 옥순은 '나는 솔로' 30기에 출연해 영수와 최종 커플이 됐으며, 방송 종영 이후에도 실제 연인 관계를 이어가며 많은 관심을 받고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com