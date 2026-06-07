국내 최대 개발 지식공유 행사 NDC 2026, 올해 화두는 AI와 글로벌 개발 트렌드

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국내 최대 규모 게임 개발 지식공유 행사 '넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC) 2026'가 오는 16일 개막을 앞둔 가운데, 올해 행사의 화두는 AI와 글로벌 개발 트렌드가 될 것으로 보인다.

넥슨 일본법인 이정헌 대표의 환영사를 시작으로 게임 기획과 프로그래밍, 비주얼아트, 사운드, 프로덕션 등 게임 개발 전 영역을 아우르는 강연이 진행되는 가운데, AI, IP, 블록체인, 글로벌 개발 사례 등 산업 전반의 주요 이슈도 폭넓게 다뤄질 예정이다.

올해 NDC의 가장 큰 특징은 전문가 패널 토론 세션 확대로, 단일 연사의 발표를 넘어 서로 다른 배경을 가진 전문가들이 의견을 나누는 대담 형식의 세션을 대폭 늘어났다.

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넥슨게임즈 박용현 대표는 '서로 다른 게임을 동시에 개발한다는 것' 세션에서 다수의 대형 프로젝트를 병행하는 개발 조직 운영 경험을 공유한다. 넥슨게임즈 김용하 PD와 프로젝트 문 김지훈 대표는 '내가 플레이하고 싶었던 게임을 만든다'를 주제로 서브컬처 게임 개발과 운영 노하우를 소개한다. 인디게임 '림월드(RimWorld)'를 개발한 타이난 실베스터는 '내가 만드는 시스템이 무엇을 말하고 있는가' 세션을 통해 게임 시스템과 플레이어 경험의 관계를 조명할 예정이다.

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AI를 주제로 한 대담도 눈길을 끈다. OpenAI 출신 김태훈 러브앤퓨리(Love&Fury) CTO와 넥슨 이용욱 실장은 'AI가 10배 빠른 시대, 성장을 멈출 이유는 없다' 세션에서 AI가 조직과 개발 방식에 가져온 변화를 논의한다. 넥슨 강덕원 본부장과 크래프톤 임경영 VP는 '넥슨과 크래프톤의 AX 여정' 세션을 통해 AI 전환 과정의 경험과 시행착오를 공유한다. 특히 올해 NDC에서는 전체 51개 세션 가운데 15개가 AI 관련 주제로 구성되며 인공지능이 핵심 테마로 부상했다.

여기에 글로벌 히트작인 '아크 레이더스'와 '더 파이널스'를 개발한 엠바크 스튜디오에서 개발 과정에 머신러닝 기술을 실제 적용한 사례와 한계를 공유하는 세션도 상당한 관심을 모을 것으로 보인다. 이밖에 생성형 AI를 활용한 내러티브 제작 경험을 다루는 'AI는 스토리텔링의 꿈을 꾸는가', 자연어 기반 AI 에이전트를 데이터 분석 환경에 적용한 'AI 서치, 대시보드를 넘어 에이전트로' 등 실무 중심의 발표가 마련된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com