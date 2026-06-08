이선민, 서울 건물주였다…시세까지 공개 "1억 500만 주고 샀는데" ('동상이몽2')

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[스포츠조선 이우주 기자] '동상이몽2' 이선민이 건물주라는 사실을 고백했다.

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8일 SBS 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명 측은 '라이징스타 이선민, 뭇매 유발하게 만든 이상형 조건 공개!(ft. 서울 건물주)'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

'확신의 기혼상' 이선민 캐릭터는 김구라가 만들어준 것. 이선민이 MBC '라디오스타'에 출연했을 당시 김구라는 "아내는 뭐래요?"라고 물었고 이선민은 "아내는"이라고 답하려다 "미혼입니다"라고 정정해 웃음을 안겼다. 이에 김구라는 "실수를 했다면 비난을 받았을 텐데 저를 욕하는 사람은 없었다"고 당당하게 말했고 김숙과 이지혜도 "다 똑같이 생각한 거다", "얼굴이 확신의 유부남이다"라고 인정했다.

김구라는 "나이도 마흔 됐으니까"라고 언급했고 이선민은 "아직 30대다"라고 또 정정해 웃음을 자아냈다.

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이선민은 알고 보니 서울의 건물주라고. 곽범은 "개그맨하겠다고 올라왔을 때 구미에 계신 부모님이 집을 한 채 해주셨다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이에 이선민은 "반지하 집에 투자하셔서 샀다. 2007년 쯤에 1억 500만 원을 주고 샀는데 현재 시세가 8,500만 원"이라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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"결혼은 언젠가는 해야 한다는 주의"라는 곽범은 이상형에 대해 "참한 여성 분 좋아한다"고 조심스럽게 밝혔다. 이에 김구라는 "여러 조건을 달다가 많이 두드려 맞았다"고 폭로했고 이선민은 "일단 배우 이영애 씨(가 이상형이다.) 이왕이면 공무원 쪽 일하셨으면 좋겠고 성격도 좋으셨으면 좋겠고 했다가 호되게 당한 적이 있다"고 토로했다. 이어 이선민은 "이상형은 이상형일 뿐이다. 저는 조건을 보지 않는다. 제가 먹여 살린다는 주의"라고 강조했다.

이에 김숙이 "그때 많이 두드려 맞았나 보다"라고 안타까워하자 이선민은 "저는 그냥 여성 분이시면 된다"고 이상형 조건을 대폭 축소해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com