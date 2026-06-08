'토이스토리5' 그레타 리 "실제 두 아들 키우는 母..내 삶 되돌아봐"

사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 그레타 리가 "첫 더빙 연기 어려움 있었지만 캐릭터 영혼에 집중하려고 노력했다"고 말했다.

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8일 오전 월트디즈니 코리아 유튜브 채널을 통해 디즈니·픽사 애니메이션 '토이 스토리 5'(앤드류 스탠튼·맥케나 해리스 감독) 화상 기자 간담회가 열렸다. 이날 간담회에는 '토이 스토리 5' 목소리 연기에 참여한 우디 역의 톰 행크스, 버즈 역의 팀 알렌, 제시 역의 조안 쿠삭, 릴리패드 역의 그레타 리, 그리고 맥케나 해리스 감독이 참석했다.

그레타 리는 "릴리패드를 연기하는데 있어서 인간적인 면을 집중하려고 했고 감독도 그러한 지점을 존중해줬다. 실제로 두 아들을 키우고 있는데, 릴리패드를 연기하면서 내 삶을 많이 되돌아볼 수 있었다"며 "성우 연기와 실제 연기가 어떨지 정말 궁금했다. 혼자 녹음을 하면서 어려움이 있었는데 캐릭터의 영혼에 집중하려고 했다"고 고충을 털어놨다.

'토이 스토리 5'는 보니의 새 친구가 된 스마트 태블릿 릴리패드의 등장으로 전에 없던 위기를 마주한 제시, 우디, 버즈 등 장난감들이 다시 뭉쳐 예측불가한 여정을 그린 작품이다. 톰 행크스, 팀 알렌, 조안 쿠삭, 그레타 리 등이 목소리 연기에 나섰고 전편의 기획에 참여한 앤드류 스탠튼 감독과 '엘리멘탈' 프로듀서였던 맥케나 해리스 감독이 연출을 맡았다. 오는 17일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com