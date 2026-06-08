그리, 해병대 복무 중 父 김구라 면회 0회 "간부들이 부담스러워해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 래퍼 그리가 해병대 복무 시절 아버지 김구라가 한 번도 면회를 오지 않았다고 밝혔다.

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8일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀'에는 일일 탐정으로 래퍼 그리가 출연했다.

입대 전 마지막 방송으로 '탐정들의 영업비밀'을 찾았던 그리는 해병대 전역 후 다시 스튜디오를 방문해 반가움을 안겼다.

이날 MC 김풍은 "그리가 지난번 출연했을 때 분명히 공개 연애는 두 번 다시 안 하겠다고 했는데 본의 아니게 연애가 공개됐다"며 최근 화제가 된 그리의 연애에 대해 언급했다.

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이에 그리는 "'내 사전에 공개 연애는 더 이상 없다. 죽을 때까지 솔로로 살 거다'라고 했는데 남창희 형 결혼식에 여자 친구와 함께 갔다가 공개가 됐다"고 밝혔다.

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그는 "홍진경 누나 유튜브에 찍혔는데 찍힌 모습이 꽤 스윗하게 나와서 내보내자고 했다. 그리고 여자 친구와 만난 기간도 꽤 있어서 굳이 숨기지 않았다"고 말했다. 이어 "홍진경 누나가 많이 챙겨주셨으니까 이슈거리 제공해 드렸다"고 너스레를 떨었다.

또 그리는 해병대 전역 후 한층 더 남자다워진 것 같다는 말에 "군대를 다녀오면 남자가 된다는 말이 있지 않냐. 좀 늦게 가기는 했지만 아무래도 군대 갔다 오니까 철이 든 것 같다"고 말했다.

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해병대 생활에 대해서는 "포병이었는데 밖에서 해왔던 일이 있다 보니까 해병대 행사를 독차지했다. 모든 홍보에 투입됐다"며 "그때 해병대에 연예인 병사가 나밖에 없어서 밖에 있을 때보다 군대에서 더 바빴다"고 설명했다.

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MC 유인나는 "해병대에서 빈자리가 크겠다"고 말했고, 그리는 "지금 정동원이 들어가서 해병대 입장에서는 오히려 좋을 거다"라고 전해 웃음을 자아냈다.

한편 그리는 아버지 김구라가 면회를 자주 왔느냐는 질문에 "0번이다. 아버지가 현역 출신이 아니다 보니까 면회를 모르는 거 같다"고 답했다.

이에 MC들은 "한 번은 갈 수 있는 거 아니냐"며 놀라워했고, 그리는 "이러면 아버지가 너무 나쁜 사람처럼 보인다. 정말 다행히도 부대랑 아버지 집이랑 거리가 40분이었다. 그래서 바쁜데 내가 갈 테니 오지말라고 했다. 아버지가 오면 간부들이 부담스러워한다"고 해명했다.

그러자 MC 데프콘은 "마음 같아서는 매일 가고 싶었을 거다"라고 말했고, 그리는 "거기까지는 생각 안 하신 거 같은데 어쨌든 현명했다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.