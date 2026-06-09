'뽀뽀녀' 20기 정숙, 우울증으로 대기업 휴직 "'나솔' 출연 후 조롱 당해"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 20기 정숙이 회사를 휴직했던 이유를 밝혔다.

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정숙은 8일 "휴직을 했다. 사유는 우울증"이라며 장문의 글을 게재했다.

정숙은 "그 당시 나에게 우울증이 없는 것도 이상했다. 나는 31살부터 매일 아침마다 울면서 출근을 했고 미련하고 멍청하게 세상에서 제일 가기 싫은 곳을 매일 아침 만원 지하철에 힐을 신고 타고 가면서도 스스로 그만둬야지 생각해 볼 수도 없었던 이미 수동적인 노예의 삶에 익숙해져 있었다"며 "너무 힘들어서 부모님께 정말 용기 내서 벌벌 떨면서 울면서 나 너무 힘들어서 그런데 회사 그만두면 안되냐고 물었을 때도 돌아오는 건 침묵 뿐이었고. 다른 주변의 어른들 친구들 동료들도 단 한번도 그것을 그만해도 된다는 말을 해주지 않았다"고 털어놨다.

정숙은 "'나는 솔로'에 출연하고 나서 블라인드에서 직장동료들에 의해 우울증으로 휴직한 것이 밝혀져 조롱을 당했었는데, 그리고 지금도 주변에서 '쟤 우울증이다'로 약점 잡는 사람들이 있는데 그런 사람들이 정신과 가야 된다"고 일침했다.

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이어 "여튼 저는 건강해지기 위해 스스로 병원에 찾았고 약을 먹었고 휴직을 했고 30대의 버킷리스트인 '탈색하고 유럽여행 가기'를 이루기 위해 떠났다"고 덧붙였다.

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정숙은 3일 사내 성희롱 신고를 했다가 겪었던 일을 털어놨다. 이후 10kg이 빠질 정도로 힘든 시간을 보냈다는 정숙은 "팀에 분란을 일으켜 팀을 옮기고 다녔다는 루머를 만든 누군가로 인해 제 2의 가해를 겪었다. 누군지 짐작은 가지만 뭘 얘기해도 통하지 않던 시절 아무 말도 하지 못한 채 조용히 있을 수밖에 없었다"고 토로했다.

한편, 20기 정숙은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 최초로 20기 영호와 촬영 중 뽀뽀를 해 '뽀뽀녀'라 불렸다. 방송 이후 두 사람은 결혼을 준비했지만 결국 파혼했다. 현재 정숙은 대기업 퇴사 후 인플루언서로 활동 중이다.

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wjlee@sportschosun.com