"스윙 전혀 안 했다" 이유 있는 이정후의 양키스 합류설→'MLB 톱 4' 유지+15G 연속 안타…부상 기간 무슨 일 있었나? 핵심 비결 대공개

15게임 연속 안타에 성공한 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 15경기 연속 안타 행진을 이어갔다. 뉴욕 양키스 트레이드설까지 제기될 정도로 좋은 흐름을 보이고 있는 그가 안타 행진의 비결을 공개했다.

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이정후는 8일(한국시각) 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 시카고 컵스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점 1도루를 기록했다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작한 연속 경기 안타 기록을 한 경기 더 늘렸다. 이정후의 시즌 타율은 0.323으로 메이저리그 전체 4위를 유지했다. 이날 샌프란시스코는 컵스를 상대로 2-1 신승을 거뒀다.

이정후의 시즌 타율은 불과 한 달 전만 해도 0.265였다. 하지만 지금의 이정후는 윌리 메이스, 버스터 포지 등 샌프란시스코의 레전드들과 어깨를 나란히 하고 있다. 부상에서 복귀한 후 이정후는 매경기 안타를 치고 있다. 최근 15경기에서 58타수 28안타를 마크했다. 구단 역사에 남을 어마어마한 기록이며 그의 갑작스러운 상승세에 대한 궁금증은 커지고 있다.

로이터연합뉴스

이정후는 자신의 타격감이 좋아진 비결을 직접 공개했다.

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이정후는 최근 인터뷰를 통해 "부상자 명단에 있을 때 단순히 경기장에서 쉬려고만 하지 않았다"며 "내가 한 일은 타격 케이지에 가서 그냥 서 있는 것이었다"고 말했다. 이정후는 허리 쪽에 부상으로 10일간 결장했지만, 그 시간을 최대한 활용했다. 스윙을 할 수 없는 상태였기 때문에 그는 메이저리그 투수들의 구위를 재현할 수 있는 트라젝트 피칭 머신을 활용해 타석에서 공을 지켜봤다고 한다.

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이정후는 "스윙은 전혀 하지 않았지만, 트라젝트에서 나오는 공의 느낌을 익히려고 노력했다"며 "그게 정말 큰 도움이 됐다"고 주장했다.

이정후의 복귀 후 활약에 토니 비텔로 샌프란시스코 감독도 만족감을 표하고 있다. 그는 "나는 이정후가 정말 뛰어난 타자라고 생각한다"고 칭찬했다.

AP연합뉴스

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이정후의 목표는 지금의 타격감을 시즌 종료까지 가져가는 것이다. 이정후는 "지금 당장의 기록 때문에 기뻐하고 싶지는 않다"며 "현재의 타격감을 꾸준히 유지하는 데 집중하고 싶다"고 강조했다.

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한편, 이정후는 뉴욕 양키스로 트레이드설이 나올 만큼 리그에서 주목을 받고 있다. 앞서 어라운드 포그혼은 '2026시즌 트레이드 마감 시한이 다가오는 가운데 샌프란시스코가 판매자가 될 가능성은 커 보인다'며 '가장 매력적인 자산은 단연 이정후다'고 보도했다. 이어 매체는 '양키스는 지난해 직접 상대하면서 이정후가 타격감이 올라왔을 때 얼마나 위협적인 선수인지 확인한 바 있다'며 '이정후의 가장 빠른 옵트아웃 시점은 다음 시즌 종료 후로 샌프란시스코가 높은 대가를 요구할 수 있다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com