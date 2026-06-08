박수홍♥ 김다예 19개월 딸, 광고 촬영 후 녹초..차 타자마자 '꿀잠'

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박수홍의 딸 재이가 최연소 모델로 변신해 사랑스러운 매력을 뽐냈다.

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8일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '갑자기 수다쟁이가 된 19개월아기 재이의 하루'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 벽지 광고 촬영에 나선 재이의 모습이 담겼다. 촬영 전부터 재이는 모델 계약 과정을 콘셉트로 한 상황극에 참여하며 웃음을 자아냈다.

재이는 모델 계약서에 관심을 보이는가 하면, "계약 체결할까요?"라는 질문에 곧바로 반응하며 귀여운 모습을 드러냈다. 이어 광고 관계자에게 전화를 받는 상황극까지 펼쳐 랜선 이모, 삼촌들의 미소를 자아냈다.

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본격적인 촬영이 시작되자 재이는 카메라 앞에서도 남다른 존재감을 발산했다. 다양한 소품과 함께 자연스러운 포즈를 선보였고, 특유의 사랑스러운 표정으로 시선을 사로잡았다.

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박수홍 역시 딸의 촬영 모습을 지켜보며 연신 행복한 미소를 지었다. 그는 재이의 모습을 바라보며 "너무 예쁘다"를 반복하는 등 '딸바보' 면모를 드러냈다.

광고 촬영 후 녹초가 된 재이는 차 안에서 곤히 잠들었고, 박수홍은 "고생했다"며 딸을 대견해했다.

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한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 첫딸 재이를 출산했다.

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jyn2011@sportschosun.com