ML 군침 흘린 이유 있네…'전체 1순위 유력' 하현승, 2이닝 3K 삭제 "KBO 최고 선수 되겠다"

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 2회까지 투구한 하현승이 만족스러운 표정을 지으며 들어오고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 하현승(부산고)이 전체 1순위 후보다운 만점 피칭을 펼쳤다.

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하현승은 8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 '제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전'에 고교팀 선발투수로 나와 2이닝 무안타 1볼넷 3탈삼진 무실점을 기록했다. 최고구속 151㎞를 찍었고 총 투구수는 26개.

부산고 3학년인 하현승은 일찌감치 고교 최대어로 급부상했다. 복수의 메이저리그 구단의 관심을 받았고, 뉴욕 양키스로부터 1999년 김병현이 애리조나 다이아몬드백스로 가면서 받은 225만달러를 뛰어넘은 226만달러를 제시받아 역대 최고 계약금 신기록을 쓸 뻔했다.

하지만 하현승은 최근 메이저리그 대신 KBO리그를 선택하는 충격적인 결정을 내렸다. 동시에 전체 1순위 후보로 꼽히기 시작했다.

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이날 경기를 앞두고 만난 하현승은 "KBO리그에 남겠다고 한 뒤 주변에서 '잘 결정했다'는 연락이 많이 왔다. 이제 전체 1순위를 위해서 열심히 하겠다"라며 "아쉬운 마음은 없다. 결정한 순간부터 KBO리그 최고의 선수가 되려고 마음을 먹었다"라고 패기 넘치는 소감을 밝혔다.

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고교, 대학 최고의 유망주가 모이는 자리. 하현승은 이미 2학년이었던 지난해 경험을 했다. 하현승은 "작년에는 2학년으로 와서 형들 사이에 있었다. 올해는 그래도 친구들과 있어서 좋다"라며 "좋은 추억을 만들고 갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 고교올스타 선발투수로 등판한 부산고 하현승. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

선발로 나온 하현승은 자신을 향한 기대를 확신으로 만들었다. 이날 한화생명볼파크에는 KBO리그 10개 구단 스카우트는 물론 메이저리그 12개 구단, 일본프로야구(NPB) 2개 구단의 스카우트까지 찾았다.

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KBO리그 잔류를 선언해 더욱 관심을 받은 하현승은 부담을 느낄 법도 했지만 수많은 스카우트들 앞에서 오히려 고교 최고 투수다운 면모를 한껏 뽐냈다, 직구 최고 구속은 151㎞를 찍었고, 변화구 또한 예리하게 들어갔다.

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1회초 선두 현빈(대덕대)을 유격수 땅볼로 잡은 뒤 김경환(동국대)을 2루수 땅볼로 돌려세웠다. 151㎞ 직구에 정타가 나오지 않았다. 이어 김종우(동원과기대)를 상대로 삼진을 이끌어냈다.

2회에도 마운드에 올라왔다. 첫 타자 김동주(연세대)를 볼넷으로 내보내면서 첫 출루를 허용. 세트 포지션에서도 안정감을 보였다. 박정훈(인하대)에게 유격수 땅볼을 유도해 선행주자를 잡아 1사 1루. 강도현(동의과학대)을 149㎞ 직구로 삼진 처리하며 2아웃을 만든 하현승은 마지막 신경현(단국대)까지 147㎞ 직구로 삼진 처리면서 실점없이 2이닝을 지웠다.

투수로도 완벽했지만, 타자로도 재능을 뽐냈다. 올해 고교 대회에서 15경기 나와 타율 5할(48타수 24안타) 3홈런 OPS(장타율+출루율) 1.442를 기록하던 그였다. 경기 전 홈런 더비에 참가한 그는 첫 타자로 나와 2개의 아치를 그려내기도 했다. 하현승은 "프로에 입단한다면 투수와 타자를 모두 해보고 싶다. 만약 선택하라고 하면 구단의 선택이 1번이지만, 꼭 골라야한다면 투수를 하고 싶다"고 밝히기도 했다.

대전=이종서기자 bellstop@sportschosun.com