'제 2의 김도영' 맞네! 야수 최대어 이정도다…홈런 레이스 평정, "파워 좋기로 소문난 사이 우승이라 좋다" [대전 현장]

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 홈런레이스에서 우승한 서울고 김지우가 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] '제 2의 김도영' 별명 괜히 나온 게 아니었다.

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김지우는 8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 '제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전'에 홈런 레이스 우승을 차지했다.

연세대 김동주를 시작으로 하현승(부산고) 박정훈(인하대) 김지우(서울고) 권희재(부산과기대) 엄준상(덕수고) 강도현(동의과학대) 이호민(경남고) 김종우(성균관대) 황성현(덕수고)이 참가했다.

고교, 대학 선수가 나란히 같은 홈런으로 결승 진출을 했다.

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김동주는 1아웃에서 홈런을 한 개 친 뒤 4아웃에서 3개를 몰아치는 저력을 보여줬다. 6아웃에서 한 개를 더하면서 5홈런으로 마쳤다.

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투·타 모두 뛰어난 재능을 보여주며 메이저리그 러브콜을 받기도 한 하현승은 5아웃에서 첫 홈런을 개시한 뒤 2개로 마쳤다

뒤이어 박정훈이 3개로 마친 가운데 '제 2의 김도영'으로 불리는 김지우가 파워를 과시했다. 김지우는 3아웃에서 첫 홈런을 친 뒤 4아웃과 5하웅셍서 4아웃까지 6아웃에서 5홈런 치면서 김동주와 동률을 이뤘다.

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이어 권희재(1개) 엄준상(3개) 강도현(1개) 이호민(1개) 김종우(0개) 황성현(0개)이 타석에 섰지만, 5개를 넘기지 못했다.

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본게임 5회를 마친 뒤 결승전이 진행됐다.

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 홈런레이스 결승에 오른 대학올스타 김동주(연세대)가 타격하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 홈런레이스에서 우승한 서울고 김지우가 타구를 넘기는 장면. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

김동주가 먼저 타석에 섰다. 첫 타구부터 홈런을 날렸지만, 이후 홈런을 추가하지 못했다.

김지우가 홈런 두 개만 친다면 우승을 할 수 있는 상항. 3아웃에서 첫 홈런을 쳤다. 이후 5아웃에서 다시 한 번 담장을 넘기면서 홈런레이스 우승을 확정했다.

김지우는 "파워가 좋기로 소문난 대학교 고등학교 선수 사이에서 우승해서 좋다"고 미소를 지었다.

서울고 3학년 김지우는 '제 2의 김도영'으로 불리며 올해 야수 최대어로 꼽히고 있다. 타자로 12경기에 나와 타율 4할2푼9리 2홈런 OPS(장타율+출루율) 1.165를 기록하며 남다른 타격 능력을 보여주고 있다.

이날 한화생명볼파크에는 KBO리그 10개 구단 스카우트는 물론 메이저리그와 일본프로야구 구단 스카우트가 찾아 선수를 관찰했다. 김지우는 홈런 레이스 우승으로 다시 한 번 '최대어'의 모습을 과시했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com