이강인 440억에 데려갈게! AT마드리드 이적 급물살→'출전 시간 불만' 가차 없다…'구단에 모든 제안 검토 요청'

이강인의 아틀레티코 마드리드 이적설이 급물살을 타고 있다. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]프랑스 현지에서도 이강인의 이적이 기정사실화 되고 있다.

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프랑스 르10스포르트는 8일(한국시각) '이강인의 2500만유로(약 440억원) 이적이 가능한 3가지 이유'라고 보도하며 파리생제르망(PSG)의 미드필더 이강인이 팀을 떠날 가능성을 예상했다. 이강인의 출전 시간 부족과 루이스 엔리케 파리생제르망(PSG) 감독의 선수단 운영 방식, 그리고 선수 본인의 불만 등이 원인으로 지목됐다.

매체는 '지난해 PSG는 거의 동일한 선수단으로 다시 도전에 나서는 선택을 했다'면서도 '하지만 이번 여름에는 이적시장이 다가오면서 상황이 달라질 수 있다'고 전했다. 많은 선수들이 팀을 떠날 것으로 내다봤으며 그중 한 명으로 이강인을 꼽았다. 이강인은 엔리케 감독 체제에서 확고한 주전으로 자리 잡지 못했다. 그의 이적료는 2500만유로 수준이라고 평가했다.

매체는 '올여름 PSG를 떠날 가능성이 있는 선수들 가운데 이강인은 특히나 이적이 점점 현실화되고 있는 선수 중 하나다'며 '25세의 공격형 미드필더인 그는 2023년에 PSG에 합류했지만, 엔리케 감독 아래에서는 주로 보조 역할에 머물러 왔다'고 설명했다.

연합뉴스

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특히 이강인은 최근 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승에서 그라운드를 밟지 못했다. 대회 내내 출전 기회를 거의 받지 못하면서 PSG의 우승에 기여하지 못했다. 이러한 이유로 이강인 역시 새로운 팀을 찾는 데 긍정적인 것으로 알려졌다.

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현재 스페인 라리가의 아틀레티코 마드리드가 이강인을 주시하고 있다. 이강인은 새로운 환경을 원하며, 더이상 PSG에서 자신의 입지가 크게 넓어지기 어렵다는 점을 인지하고 있다. 그에게 관심을 보이는 구단들 가운데 가장 유력한 후보는 아틀레티코다. 아틀레티코 수뇌부는 이강인 영입을 위해 2500만유로의 투자가 필요하다고 판단 중인 것으로 전해졌다.

PSG에서 충분한 출전 시간을 얻지 못하고 있는 상황을 고려하면, 이강인 역시 이적에 동의할 가능성이 크다. 이미 이강인이 구단 측에 자신과 관련된 다른 클럽들의 모든 제안을 검토해 달라고 요청했다고 한다.

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매체는 '엔리케는 이강인에 대한 생각을 바꾸지 않을 것'이라며 '그는 중요한 경기에서 이강인을 핵심 전력으로 고려하지 않는 것으로 보이며, 이번 시즌 역시 이를 다시 한번 보여줬다'고 평가했다.

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앞서 스페인 마르카도 엔리케 감독이 자신의 요구치를 맞추지 못하거나 현재 상황에 불만이 있는 선수들을 팀에 남겨두는 것을 지양한다고 전했다. 이러한 점들을 고려하면, 월드컵 이후 이강인의 미래는 더이상 PSG에 없을 확률이 높다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com