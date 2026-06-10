"장준바리" 장동건, 子애칭 부르는 스윗아빠…16년 만에 공개한 결혼일상

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고소영이 결혼 16년만에 남편 장동건, 자녀들과 함께한 하와이 가족여행 일상을 공개했다.

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9일 고소영은 최근 자신의 유튜브 채널에 '결혼 16년만에 처음 공개하는 고소영 가족의 일상'이라는 제목의 영상을 공개했다.

여기에는 고소영 가족의 하와이 가족여행 준비 과정부터 현지에서의 일상이 담겼다. 특히 고소영은 가족들과 보내는 일상을 가감 없이 공개하는가 하면, 두 자녀들은 엄마의 유튜브 촬영에 관심을 보이며 자주 등장하기도 했다.

고소영은 "가족 여행 짐싸기를 보여드리려고 카메라를 켰다"며 "저는 5일 전부터 트렁크를 꺼내놓고 필요한 걸 계속 쌓아둔다"고 이야기했다. 그는 하와이 물가를 언급하며 현실적인 여행 준비를 했는데, 두 자녀를 생각하며 음식 재료들을 챙기며 현실 주부 모습을 보였다.

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하와이에 도착한 뒤에는 장동건과 아이들과 함께 마트, 식당, 영화관 등을 찾았다. 장동건은 커피를 사기 위해 긴 줄을 서는가 하면, 가족을 위해 직접 '아빠 토스트'를 만들어 눈길을 끌었다. 고소영은 "엄마 아빠 토스트 처음 먹어본다. 칼로리 폭탄 같아서 못 먹었었다"고 말했고, 장동건은 "아빠들은 원래 버터를 넣는 게 킥"이라고 너스레를 떨었다. 특히 장동건은 아들을 "장준바리"라고 불렀다. 아들에게 부르는 '애칭'임을 밝히며, 다정한 면모를 보였다.

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고소영은 현지 마트에서 김치, 된장찌개, 제육볶음, 만두 등을 사며 가족 식사를 챙겼다. 그는 숙소에서 김치찌개까지 직접 끓였고, 계속되는 폭우 속에 고소영은 결국 '계속 되는 폭우 속에 밥상만 차리다 귀국했습니다'라고 이야기했다.

한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com