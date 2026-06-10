[공식] '하트시그널5' 제작진 "불륜 의혹 출연자, 사실 여부 관계없이 방송방향 검토중"

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[스포츠조선 백지은 기자] 채널A '하트시그널5' 측이 출연자의 사생활 논란에 대한 입장을 밝혔다.

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'하트시그널5' 제작진은 9일 "현재 일부 출연자와 관련한 의혹에 대해 사실관계를 확인 중"이라고 밝혔다.

이어 "제작진은 현 사안을 무겁게 받아들이고 있다. 사실 여부와 관계없이 해당 출연진의 방송 방향을 신중히 검토 중이다. 시청자 여러분께 심려끼쳐 드린 점 진심으로 사과 드린다"고 전했다.

앞서 한 네티즌은 7일 온라인 커뮤니티에 '연애 리얼리티 출연자의 도덕적 검증 실패'라는 제목의 글을 통해 여성 출연자 A씨의 사생활 의혹을 제기했다.

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이 작성자는 A씨가 자신의 커리어를 위해 자녀와 아내가 있는 기혼 남성과 교제했으며, 관계를 정리해 달라는 아내의 부탁에도 오히려 동거까지 했다고 주장했다. 또 프로그램 합숙 촬영 중에도 워커홀릭 처럼 아침 일찍 나가 유부남과의 거처에서 시간을 보내고 늦은 시각 촬영 숙소에 복귀했다며 A씨로 추정되는 여성과 한 남성이 엘리베이터 안에서 스킨십을 하는 모습이 담긴 CCTV 사진도 게재했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com