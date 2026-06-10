"내가 바람피워서 이혼했냐" 서인영, '돌돌싱 쉽다' 악플러 향해 날린 돌직구

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 재혼을 앞두고 쏟아지는 악플과 우려 섞인 시선에 솔직한 심경을 털어놨다.

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9일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 결혼심경 최초공개 (오해와 진실, 결혼식)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 공동대표와 올 하반기 결혼을 앞둔 서인영은 예비 신랑과의 첫 만남부터 재혼을 결심하게 된 이유까지 진솔하게 이야기했다.

이날 PD는 "반응을 보면 '연애만 해라', '돌싱은 어려워도 돌돌싱은 쉽다'는 댓글도 있다"고 전했다.

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이에 서인영은 "그럴 수 있지. 그렇다고 내가 결혼을 안 할 수는 없다. 나는 또 사랑을 갈구한다"고 웃으며 답했다.

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이어 "사랑만 하지 왜 굳이 결혼하냐"는 반응에 대해서는 "지금 남자친구가 아니었으면 결혼 생각을 안 했을 거다. 나는 결혼을 포기했었고, 우울증도 심했다. 매일 술로 지냈다"고 고백했다.

그는 "이번 남자친구를 만나면서 신뢰가 생겼고, 상처를 주고 싶지 않아서 오히려 확신을 주고 싶었다"고 덧붙였다.

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동거에 대한 생각도 솔직하게 밝혔다. 서인영은 "주변에서 '그냥 살아보고 결정해 보라'고도 하는데 우리 집안은 동거를 받아들이기 어렵다"며 "예전에는 내가 마음이 바뀔까 봐 도장부터 찍자는 스타일이었는데, 이번에는 오히려 남자친구에게 확신을 주고 싶었다"고 말했다.

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무엇보다 눈길을 끈 건 재혼을 둘러싼 악플에 대한 반응이었다. PD가 "'이번엔 몇 개월 사나 보자'라는 댓글이 가장 상처였다. 나라면 겁날 것 같다"고 하자, 서인영은 웃으며 "응, 그건 나도 몰라"라고 답해 폭소를 자아냈다.

이어 그는 "그래도 이번에는 진짜 잘 살아보려고 노력할 거다. 나를 너무 오해하지는 말아 달라. 나는 항상 진심으로 노력한다"며 "내가 바람을 피워서 이혼한 건 아니지 않냐"고 솔직한 심정을 털어놨다.

또한 결혼 후 활동 계획에 대해서도 "생활이 바뀌는 일은 없을 거다. 일도 열심히 하고 유튜브를 통해 계속 소통할 것"이라며 "결혼했다고 워터밤에 못 서는 것도 아니지 않냐. 나는 계속 무대에 설 거다. 아직 아이 계획도 없다"고 밝혔다.

이어 "애를 빨리 가지려고 결혼하는 것 아니냐"는 시선에 대해서도 "그건 아니다. 지금은 내가 지켜야 할 사람들이 생겼고, 일하는 것과 팬들과 소통하는 것에 만족하고 있다. 계획은 차차 생각할 것"이라고 선을 그었다.

한편 서인영은 지난 2023년 일반인 사업가와 결혼했으나 결혼 후 여러 차례 이혼설에 휘말렸고, 이듬해 11월 결국 파경을 맞았다. 이후 약 2년 만에 재혼 소식을 알리며 다시 한번 인생 2막을 준비하고 있다.

narusi@sportschosun.com