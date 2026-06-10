양미라, 아들과 뉴욕서 눈물 터진 사연 "사기당한 줄 알았다, 새벽 2시까지 숙소 못 들어가"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 양미라가 아들 서호와 함께 떠난 뉴욕 여행 첫날 겪은 아찔한 에피소드를 공개했다.

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양미라는 9일 SNS를 통해 뉴욕 도착 후 예상치 못한 숙소 문제로 곤란을 겪었던 사연을 털어놨다.

양미라는 "도착했는데 비도 안 오고 공항에서 택시도 순조롭게 잘 탔다"며 "밤 12시가 조금 넘어 숙소에 도착하자마자 '생각보다 쉽게 왔네' 하고 안심했다"고 밝혔다.

하지만 예상치 못한 문제가 발생했다. 그는 "호스트가 이름을 대면 열쇠를 받을 수 있다고 했는데 관리인은 그런 사람을 모른다고 하더라"며 "여긴 호수로만 열쇠를 맡긴다며 방 호수를 알려달라고 했다"고 당시 상황을 설명했다.

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당황한 양미라는 곧바로 숙소 호스트에게 연락을 시도했지만 새벽 시간이었던 탓에 연락이 닿지 않았다. 에어비앤비 측 역시 호스트와 연결되지 않으면서 난감한 상황이 이어졌다.

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결국 업체 측은 전액 환불과 함께 인근 다른 숙소를 알아봐 주겠다고 안내했다. 양미라는 "처음 이용해보는 에어비앤비라 사기를 당한 줄 알았다"며 "이 새벽에 아이와 어디서 자야 할지 막막했다"고 털어놨다.

다행히 새벽 2시 무렵 호스트에게서 "잠들어 있었다"는 답변이 도착했고, 양미라는 무사히 숙소에 들어갈 수 있었다.

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양미라는 "늦게라도 연락이 왔다는 게 얼마나 감사한지 갑자기 울음이 터졌다"고 당시 심경을 전했다.

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특히 아들 서호의 의젓한 반응이 감동을 안겼다. 양미라는 "놀란 서호가 울지 말라며 '저 데리고 오느라 수고하셨습니다'라고 말해줬다"며 "졸리고 배고팠을 텐데 너무 고마웠다"고 애정을 드러냈다. 이후 양미라는 숙소에 들어온 뒤 서호에게 햇반과 김으로 간단한 식사를 챙겨주고 씻긴 뒤 잠자리에 들었다며 "우리 서호의 첫 뉴욕인데 꿈이라도 멋지게 꾸길 바란다"고 덧붙였다.

한편 양미라는 지난 2018년 사업가와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com