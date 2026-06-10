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황정음, 바퀴벌레 300마리+쥐까지 출몰...단독주택 현실에 한숨 "약 쳐도 또 나와"

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황정음, 바퀴벌레 300마리+쥐까지 출몰...단독주택 현실에 한숨 "약 쳐도 또 나와"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황정음이 화려한 단독주택 생활 뒤에 숨겨진 현실적인 고충을 털어놨다.

바퀴벌레를 300마리 넘게 잡은 것은 물론, 집 안에 쥐까지 출몰한다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

10일 공개된 유튜브 채널 영상에서 황정음은 제작진을 집으로 초대해 일상을 공개했다.

이날 촬영 도중 그의 뒤편으로 파리가 날아다니자 제작진은 놀라며 "이 집에 왜 이렇게 벌레가 많냐"고 물었고, 황정음은 아무렇지 않은 듯 "바퀴벌레만 300마리 넘게 잡았다"고 답했다.

농담처럼 들렸던 말은 곧 사실로 드러났다. 황정음은 직접 바퀴벌레 스프레이를 들고 나타나 벌레를 향해 약을 뿌렸고, 움직임이 멈추자 스프레이 통으로 한 번 더 내리치며 이른바 '확인사살'에 나섰다.

이를 본 제작진이 놀라자 그는 "나도 바퀴벌레를 정말 싫어한다. 원래는 상대도 안 하는 사람인데 집에 사람이 없으니까 제가 해야죠. 어쩔 수 없다"고 말했다.

황정음은 집안 곳곳에 바퀴벌레 약을 놓고 방역도 꾸준히 하고 있지만 큰 효과를 보지 못하고 있다고 털어놨다.

그는 "약도 계속 놓고 방역도 하는데 계속 나온다"며 "주변에서는 단독주택은 원래 그렇다고 하더라. 모기와 파리도 유난히 많다"고 고충을 전했다.

황정음, 바퀴벌레 300마리+쥐까지 출몰...단독주택 현실에 한숨 "약 쳐도 또 나와"

하지만 벌레가 전부는 아니었다. 지하실 이야기가 나오자 황정음은 "쥐도 있다"고 고백해 제작진을 놀라게 했다.

그는 "평소에는 웬만한 일로 비명을 안 지르는데 어느 날 쥐를 보고 저도 모르게 '으악!' 하고 소리를 질렀다"며 당시를 떠올렸다. 이어 "나도 왜 그랬는지 모르겠다"며 웃음을 터뜨렸다.

결국 황정음은 자신을 두고 "이제는 '쥐를 품은 여배우'가 됐다"고 농담을 던졌다.

이날 촬영 중에도 천장 위에서 계속 소리가 나자 그는 "오늘따라 천장하고 여기저기서 쥐 소리가 유난히 많이 나는 것 같다"며 고개를 들어 집 안을 살펴보기도 했다.

겉으로는 넓고 화려한 럭셔리 단독주택이지만, 바퀴벌레와 쥐와의 전쟁을 치르고 있는 황정음의 솔직한 일상은 예상 밖 반전으로 웃음과 공감을 동시에 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

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