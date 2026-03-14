토트넘 '오피셜' 공식발표, 강등 위기인데 선수도 없다..."판더펜 퇴장 징계로 결장"→"주장-핵심 MF, 머리 충돌로 원정 불참"

기사입력 2026-03-14 06:29


토트넘 '오피셜' 공식발표, 강등 위기인데 선수도 없다..."판더펜 퇴장…
로이터연합뉴스

토트넘 '오피셜' 공식발표, 강등 위기인데 선수도 없다..."판더펜 퇴장…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]강등 위기의 토트넘, 하지만 출전할 선수도 줄어들고 있다.

토트넘은 13일(이하 한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '미키 판더펜이 리버풀 원정에 참가할 수 없다'고 공식 발표했다. 토트넘은 '판더펜은 크리스털 팰리스와의 리그 경기에서 이스마일라 사르를 잡아당겨 명백한 득점 기회를 막으며 레드카드를 받았다. 퇴장으로 인해 한 경기 출장 징계를 받게 됐으며, 안필드 원정에 출전할 수 없다. 노팅엄 포레스트와의 리그 경기에서 복귀할 예정이다'고 밝혔다.

판더펜이 끝이 아니다. 글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 13일 '크리스티안 로메로와 주앙 팔리냐가 뇌진탕 검사로 리버풀 원정에 출전하지 못할 예정이다'며 '두 선수 모두 뇌진탕 검사 절차를 밟고 있어 경기에 출전하지 못할 것으로 확인됐다. 이는 궁지에 몰린 이고르 투도르 임시 감독에게 또 다른 악재이자, 타격이다. 투도르 감독은 선발 명단을 짜는 것에 많은 어려움이 있음을 인정했다'고 전했다.


토트넘 '오피셜' 공식발표, 강등 위기인데 선수도 없다..."판더펜 퇴장…
로이터연합뉴스
투도르 감독은 리버풀전을 앞두고 사전 기자회견에서 "뭔가 만들어가려고 하면 레드카드나 서너 명의 부상 같은 일이 생긴다"며 "매 경기 두 명의 선수가 결장하고 다음 경기에서는 퇴장까지 당하는 상황은 본 적이 없다. 정말 드물고 이례적인 일이지만, 받아들이고 바꿀 수 있는 것들을 바꾸려고 노력해야 한다. 이런 일에 대해서는 어쩔 수 없다"고 했다.

강등 위기의 토트넘에는 최악의 상횡이다. 토트넘은 올 시즌 토마스 프랭크 체제에서 실패를 겪으며, 급하게 임시 감독으로 이고르 투도르를 선임했다. 하지만 투도르 체제의 토트넘은 더 추락을 거듭하고 있다. 부임 후 승리는 커녕 연패만 기록 중이다. 분위기 반전이 필요한 시점에서 마주한 상대는 리버풀, 토트넘이 최상의 전력으로 나서도 꺾기 쉽지 않은 상대다.


토트넘 '오피셜' 공식발표, 강등 위기인데 선수도 없다..."판더펜 퇴장…
로이터연합뉴스
하지만 이번 경기를 앞두고 수비와 중원 주축 선수들이 이탈이 확정되며, 투도르 감독은 리버풀전에 대한 큰 압박을 받게 될 위기다. 토트넘으로서는 투도르 감독이 리버풀전 마저 패한다면, 강등권 추락도 불가능이 아니다. 추가적인 감독 교체마저 적극적으로 고려할 가능성이 크다.

추락 중인 토트넘의 날개마저 꺾였다. 부상과 퇴장으로 선수들이 이탈한 상황 속에서 토트넘은 반전의 열쇠를 찾아야 하는 과제까지 수행해야 한다. 극복하지 못한다면 강등 위기는 더 토트넘을 괴롭힐 예정이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 유학 보낸 미모의 딸 공개 "16살인데 169cm, 다들 모델 시키라고"

2.

김주하 "가정폭력 전남편, 이혼 후 살림살이 다 가져가…숟가락도 없었다"

3.

티파니♥변요한, 러브스토리 최초 공개 "다신 못 보면 어쩌나 걱정하기도"

4.

이정현, 손예진·이민정 앞에서 사고친 의사 남편♥에 실망 "그렇게 부탁했는데" ('편스토랑')

5.

홍현희, 11kg 감량 후 몸매 노출 자신감 "집에서도 비키니 입어라"

스포츠 많이본뉴스
1.

"젊고 굶주린 한국, 우승 후보를 상대한다!" 8강 앞두고 분위기 고조 → 블게주 "약한팀 없다"

2.

美 폭발! "손흥민 아무런 목적 없이 떠다녀", "뭘 하려는지 모르겠아" 韓 축구도 비상, LAFC 새 감독 향한 비판 폭주

3.

'와 손가락 부러졌는데 한국전 뛰다니' 투혼의 결승 득점 "결국 골절 확인"

4.

32세 늦깎이 손호영, 3번의 실패 딛고 또한번의 반전 이룰까…인생 걸었다 "포지션? 팀이 원한다면 어디든" [부산코멘트]

5.

韓 역대 최고 이적설 폭발, 이강인 토트넘-아스널-첼시-아틀레티코-빌라-뉴캐슬 관심...PSG는 재계약 원해

스포츠 많이본뉴스
1.

"젊고 굶주린 한국, 우승 후보를 상대한다!" 8강 앞두고 분위기 고조 → 블게주 "약한팀 없다"

2.

美 폭발! "손흥민 아무런 목적 없이 떠다녀", "뭘 하려는지 모르겠아" 韓 축구도 비상, LAFC 새 감독 향한 비판 폭주

3.

'와 손가락 부러졌는데 한국전 뛰다니' 투혼의 결승 득점 "결국 골절 확인"

4.

32세 늦깎이 손호영, 3번의 실패 딛고 또한번의 반전 이룰까…인생 걸었다 "포지션? 팀이 원한다면 어디든" [부산코멘트]

5.

韓 역대 최고 이적설 폭발, 이강인 토트넘-아스널-첼시-아틀레티코-빌라-뉴캐슬 관심...PSG는 재계약 원해

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.