'이정효의 남자들' 수원 삼성 개막 3연승 합작…정호연X헤이스 데뷔골→김준홍 美친 선방(종합)

수원 삼성은 14일 수원월드컵경기장에서 열린 전남 드래곤즈와의 '하나은행 K리그2 2026' 3라운드 홈경기에서 2대0으로 이겼다. 수원 삼성은 개막 3연승(승점 9)을 달렸다. 다만, 동일하게 개막 3연승을 기록한 수원FC에 다득점(수원 삼성 5골, 수원FC 9골)에서 밀려 17개 팀 중 2위에 랭크됐다. 수원FC는 이날 김해FC와의 원정 경기에서 2대1로 이겼다.
수원과 전남은 전반 중반까지 답답한 흐름으로 펼쳐졌다. 전반 28분 수원 김지현이 페널티지역 중앙에서 시도한 오른발 터닝슛이 이날 양 팀 통틀어 첫 슈팅이었다.
사진제공=한국프로축구연맹
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답답한 흐름을 깬 것은 수원이었다. 전반 34분 정호연의 시원한 중거리슛이 나왔다. 박대원이 상대 진영 왼쪽에서 공을 이어받아 페널티지역 왼쪽까지 몰았다. 이후 중앙으로 내주자 정호연이 페널티아크 왼쪽에서 잡아 오른발슛으로 전남의 골망을 뚫었다. 올 시즌 수원의 유니폼을 입은 '이정효의 애제자' 정호연이 이적 뒤 첫 골을 꽂아 넣었다. 그는 이 감독과 과거 광주FC에서 한솥밥을 먹었다. 지난해 미국프로축구 메이저 리그 사커(MLS) 미네소타 유나이티드로 이적했다가 올 시즌을 앞두고 임대로 수원에 합류했다. 이 감독과 재회한 정호연은 이날 결승골을 터뜨리며 환호했다.
분위기를 탄 수원은 후반 26분 헤이스의 득점으로 쐐기를 박았다. 김민우가 오른쪽에서 코너킥을 차올리자 헤이스가 골문 왼쪽에서 헤더골을 넣었다. 헤이스도 광주에서 이 감독과 '사제의 연'을 맺었다. 올 시즌을 앞두고 수원에 합류해 데뷔골을 넣었다.
전남은 후반 38분 발디비아의 코너킥에 이은 강신명의 결정적 헤딩슛이 나왔다. 하지만 수원은 골키퍼 김준홍의 선방에 환호했다. 김준홍도 올 시즌을 앞두고 이 감독의 부름을 받고 수원에 합류했다. 수원은 '이정효의 남자들' 활약을 앞세워 승리를 거머쥐었다.
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부산 아이파크는 목동종합운동장 주경기장에서 열린 서울 이랜드와의 경기에서 후반 추가 시간 백가온의 결승골로 3대2 역전승했다. 두 팀은 경기 막판까지 팽팽한 흐름을 이어갔다. 이랜드가 전반 막판 박재용의 득점으로 1-0 리드를 잡았다. 부산은 후반 15분 김민혁의 골로 동점을 만들었다. 이랜드가 아이데일의 득점으로 2-1, 경기를 뒤집었다. 부산은 후반 31분 김찬의 득점으로 2-2 동점을 만든 뒤 백가온의 결승골로 3대2 승리했다. 부산은 개막 3경기 무패(2승1무)를 달렸다. 이랜드는 1승2패(승점 3)를 기록했다.
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뒤이어 열린 경기에선 김포FC가 '신생팀' 용인FC에 쓴 맛을 선사했다. 김포는 디자우마, 박동진, 루안의 연속골을 묶어 용인을 3대1로 제압했다. 용인은 이승준이 득점했지만, 경기를 뒤집기엔 힘이 부족했다. 용인은 개막 세 경기에서 1무2패(승점 1)를 기록하는 데 그쳤다.
경남FC와 충북청주는 2대2로 비겼다. 경남은 전반 15분 권기표, 후반 15분 손호준의 연속골로 2-0 리드를 잡았다. 충북청주는 후반 25분 김선민, 후반 43분 송창석의 득점으로 기어코 동점을 만들었다. 두 팀은 승점 1점씩 나눠 갖는 데 만족했다.