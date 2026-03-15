"韓 압도적 경기" 日 극찬 터졌다→'한일전 가능성' 관심 폭발…볼 점유율 85%+슈팅 16개 '우즈벡 6-0 잡고 월드컵 진출'

South Korea?s Ko Yoo-jin (R) celebrates victory with teammates at the end of the AFC Women's Asian Cup Australia 2026 football match between Uzbekistan and South Korea at Accor Stadium in Sydney on March 14, 2026. (Photo by SAEED KHAN / AFP)
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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국의 '골 폭격'에 일본이 깜짝 놀랐다.
대한민국 여자축구 대표팀은 14일(한국시각) 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 열린 우즈베키스탄과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 8강전에서 6대0으로 이겼다. 한국은 일본-필리핀전 승자와 4강에서 격돌한다.
한국은 이날 우즈베키스탄을 상대로 '한수 위' 실력을 자랑했다. 전반 9분 손화연을 시작으로 고유진(전반 20분), 박수정(후반 12분), 지소연(후반 27분), 이은영(후반 40분), 장슬기(후반 48분)까지 6명이 고르게 발끝을 자랑하며 대승을 낚았다.
이날 승리로 한국은 사상 첫 결승 진출과 준우승을 일궜던 2022년 인도 대회에 이어 2회 연속 여자 아시안컵 4강에 올랐다. 이로써 한국은 내년 브라질에서 열리는 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵 출전권도 확보했다. 한국의 여자 월드컵 본선 진출은 통산 5번째다. 2015년 캐나다 대회(16강)부터는 4개 대회 연속 진출 쾌거다.
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Uzbekistan?s goalkeeper Maftuna Jonimqulova (C) attempts to stop a shot during the AFC Women's Asian Cup Australia 2026 football match between Uzbekistan and South Korea at Accor Stadium in Sydney on March 14, 2026. (Photo by SAEED KHAN / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
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일본 축구 전문 매체 풋볼채널은 '한국이 6골을 넣으며 우즈베키스탄을 격파했다. 호주에 이어 여자 월드컵 출전권을 획득했다. 준결승에서 한-일전 실현 가능성도 있다. 이날 한국은 전반전 볼 점유율 85%, 슈팅 16개를 기록하며 압도적인 경기를 펼쳤다. 후반에도 한국은 볼을 유지하며 우즈베키스탄을 압박하는 흐름이 이어졌다. 한국은 6-0으로 우즈베키스탄을 이기고 여자 월드컵 출전권을 획득했다'고 보도했다.
한편, 일본은 15일 오후 2시 필리핀과 8강전을 치른다. 일본은 이번 대회 강력한 우승후보로 꼽힌다. 일본 여자 축구의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 8위다. 아시아에서 가장 높다. 선수 면면도 화려하다. 앞서 일본의 더앤서는 '이번 대회에 참가한 일본 대표팀 선수 26명 중 19명이 유럽 클럽 소속이다. 국내파는 4명'이라고 했다. 실제로 일본은 이번 대회에서 하세가와 유이-후지노 아오바-야마시타 아야카로 이어지는 '맨시티WFC' 소속 선수 등 유럽파를 앞세워 매서운 힘을 발휘했다. 일본은 조별리그에서 대만(2대0)-인도(11대 0)-베트남(4대0)을 줄줄이 잡고 C조 1위로 8강에 올랐다.