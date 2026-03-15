경남FC, 스포츠 뉴트리션 브랜드 '파워웨이'와 스폰서십 체결[오피셜]
[스포츠조선 박찬준 기자]경남FC와 도내 스포츠 뉴트리션 브랜드 파워웨이와 스폰서십을 체결하며 상호 협력을 도모한다.
경남은 14일 창원축구센터에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 3라운드 충북청주전 킥오프에 앞서 파워웨이와 스폰서십 체결식을 진행했다.
파워웨이는 고강도 스포츠 환경에서 퍼포먼스 향상과 회복에 도움을 줄 수 있는 탄산수소나트륨 젤 'SOBI FUEL'을 주력 제품으로 생산하는 스포츠 뉴트리션 브랜드다. 그동안 중장거리 사이클 국가대표 선수들을 후원하며 입지를 다져왔다.
이번 스폰서십을 통해 파워웨이는 경남FC 선수단에 탄산수소나트륨 제품을 지원할 예정이다. 또한 홈경기 경품 제공 등을 통해 팬들이 파워웨이의 제품을 직접 경험할 수 있는 기회도 마련할 예정이다.
경남FC는 파워웨이 브랜드에 대한 각종 홍보를 통해 브랜드 이미지 강화에 힘쓸 예정이다.
김태율 파워웨이 대표는 "축구 종목에서의 후원은 처음이지만, 경남에 기반을 두고 있는 브랜드로써 역사가 깊은 경남FC와 스폰서십을 체결할 수 있게 돼 뜻깊다"며 "경남FC가 좋은 성적을 내 1부 승격을 이뤄내고, 함께 발전할 수 있는 계기가 되었으면 좋겠다"고 소감을 전했다.
한편, 경남FC는 도내 브랜드와 지속적인 협력을 통해 상호 발전을 위한 계기를 마련할 예정이다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
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