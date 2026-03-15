[현장인터뷰]"韓 축구 충격 현실" 日 대학 선발에 0-9 완패, 고문희 감독 "이렇게 '뼈' 맞아봐야 한다"

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[나고야(일본)=스포츠조선 김가을 기자]"진짜 이렇게 '뼈'를 맞아봐야 한다."
경기 뒤 고 감독은 "일본이 잘할 것으로 예상은 했다. 우리가 부족한 부분을, 그래도 짧은 시간 동안 훈련을 했다"며 "선수들에게 냉정하게 '0대9 스코어'에 대해 속상해만 하지 말고 한국에 돌아가 취약한 부분을 더 훈련해야 한다고 했다. 선수들이 직접적으로 느꼈다. 각자 팀으로 돌아가 이런 노력을 했으면 좋겠다"고 말했다.
안타깝지만 이게 바로 현실이다. 한국 축구는 최근 일본에 연달아 패하고 있다. 고 감독은 "스코어는 날 것으로 생각했다. 패할 가능성이 있다고도 생각했다. 지난해 (참가) 선수들이 좋았는데, 그때도 점수 차가 있었다. 이번에 나선 선수들은 국제 경험이 부족하다. 말 그대로 흐름에서 골을 허용하니 선수들이 힘들어하는 부분이 있었다"고 했다.
고 감독에게도 충격인 것은 맞다. 그는 "예전에 중학교-고등학교 경기 때 나온 스코어 같다"며 "우리의 실점 장면을 보면 개인 실수에서 많이 나왔다. 슈팅하고 리바운드를 통한 세컨볼에 대한 집중력이 필요한데, 순간 경기에서 그것이 멈췄다. 일본 선수들은 스피드가 좋지 않다. 그래서 드리블을 유도했다. 하지만 한쪽에서 누수가 나면 그걸 채우지 못했다"며 "진짜 이렇게 '뼈'를 맞아봐야 한다. 나 또한 0대9로 패하고, 다른 선생님들도 뭔가 현실을 느껴야 방법을 바꾸지 않을까 그렇게 생각한다. 내가 창피한 것은 두 번째"라고 했다.
나고야(일본)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com