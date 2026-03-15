[현장인터뷰]'개막전 승' 김기동 감독 "K리그1 초반 대혼란? 서울에 나쁘진 않아"

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[제주=스포츠조선 윤진만 기자]"'땡' 하고 팔을 툭 쳤습니다. 그게 다예요."
서울은 고베 원정에서 1대2로 패하며 1차전 0대1 패배를 묶어 합산 스코어 1대3으로 패하며 8강 진출에 실패했다. 김 감독은 "축구가 다 그런 것 아니겠나. 1차전에서 골이 하나 들어갔다면 역전할 수 있었다. 2차전도 그런 분위기였다"며 "선수들에겐 아직 시즌이 길기 때문에 지난 경기는 잊고 다시 내년에 아시아 무대에 도전할 수 있는 기회를 만들자고 이야기했다. 좋은 분위기에서 제주전 준비를 했다"라고 말했다.
김 감독은 이어 "일본팀과 네 경기를 했다. 그 팀들은 상당히 빨랐고, 압박을 줄 때도 상당히 빨랐다. 처음에는 선수들이 어려워했지만, 그런 경기를 치르면서 많이 성장했다는 걸 느낀다"며 "우리가 그런 템포를 가져가야 한다. 상대에 따라 일관성이 없었는데, 그런 템포를 계속적으로 유지한다면 좋은 상황으로 끌고 갈 수 있지 않을까 생각한다"라고 말했다.
서울은 클리말라가 공격 선봉을 맡고, 안데르손, 정승원 문선민이 공격 2선을 구축한다. 이승모 황도윤이 중앙 미드필더 듀오로 나선다. 주장 김진수가 벤치로 내려가고 박수일이 레프트백으로 출격해 야잔, 로스, 최준과 수비진에서 호흡을 맞춘다. 구성윤이 골키퍼 장갑을 낀다. 송민규 조영욱 등도 벤치에서 출발한다.
김 감독은 "로테이션까진 아니다. 지금까지 많은 경기를 치렀다. 이 경기 끝나고 이틀 후엔 주중 포항, 주말 광주전을 치러야 한다. 이렇게 해줘야 또 그런 경쟁심을 가지고 더 잘해줄 거라고 생각이 든다"라고 말했다.
제주=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com