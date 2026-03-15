'최종 엔트리 바로미터' 유럽 2연전 나설 홍명보호 새 얼굴 있을까? 포인트는 붕괴된 '수비형 미드필더'

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[스포츠조선 박찬준 기자]깜짝 새 얼굴이 등장할까.
홍명보호는 2026년 북중미월드컵에서 개최국 멕시코를 비롯해, '아프리카 복병' 남아공, 유럽 PO D승자와 A조에 속했다. 유럽 PO D에선 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코 중 한 팀이 최종적으로 승선한다. 유럽 원정 2연전은 북중미월드컵 최종엔트리 발표 전 마지막 리허설이다. 북중미월드컵 본선 진출에 성공한 팀들을 상대로 16강행 가능성과 보완점 등을 점검할 계획이다.
홍명보호는 이번 2연전 뒤 국내 출정식을 갖는 대신 멕시코 현지에서 1~2차례 평가전을 치르는 쪽으로 가닥을 잡았다. 이번 명단을 통해 최종 엔트리의 윤곽이 어느 정도 드러날 전망이다.
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눈길은 역시 수비형 미드필더에 쏠린다. 밸런스를 중시하는 홍명보식 전술에서 수비형 미드필더는 대단히 중요하다. 하지만 홍 감독의 총애를 받았던 박용우(알 아인)가 일찌감치 부상으로 낙마한 데 이어, 유력 대체자였던 원두재(코르파칸)마저 쓰러지며 비상이 걸렸다. 두 선수 모두 수술로 월드컵 참가가 불가능해졌다. 어깨를 다친 백승호가 수술 대신 재활을 택하며 한숨을 돌렸지만, 뎁스가 눈에 띄게 줄어들었다.
해외와 K리그에서 경쟁력을 보여줬거나, 올해 컨디션이 좋은 중원 자원들이 이번 명단에 깜짝 승선할 가능성이 있다. 일단 과거 홍 감독의 부름을 받았던 권혁규(카를스루에) 서민우(강원) 등이 대체 후보로 거론되고 있다. 홍 감독은 유럽에서 권혁규의 경기력도 점검했다.
2선도 미세한 변화가 있을 수 있다. 지난해 11월 A매치에 나섰던 양민혁은 최근 소속팀 벤치에도 앉지 못할 정도로, 출전 기회를 얻지 못하고 있다. 황희찬도 부상 등이 반복되며 정상 컨디션이 아니다. 셀틱에서 맹활약을 펼치고 있는 양현준이 이 자리를 대신할 수 있다. 양현준은 15일 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 머더웰과의 2025~2026시즌 스코티시 프리미어십 30라운드에서 멀티골을 기록했다. 마틴 오닐 감독이 "센세이셔널"이라고 할 정도로 환상적인 경기력을 과시했다. 이밖에 올 시즌 초반 K리그 최고의 선수로 평가받는 전북의 이동준과 대전의 서진수 등도 기회를 받을 수 있다. 두 선수는 나란히 3경기서 2골을 기록 중이다.
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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com