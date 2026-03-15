[현장인터뷰]첫 승 노리는 코스타 제주 감독, "이창민 언제 복귀할지 아직 몰라. 최대한 잘 회복하도록 돕고 있다"

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[제주=스포츠조선 윤진만 기자]첫 승에 재도전하는 제주 SK의 코스타 감독이 FC서울전에서 데뷔전을 치르는 리투아니아 장신 공격수 기티스에 대한 기대감을 숨기지 않았다.
제주는 개막전에서 광주와 0대0으로 비기고, 2라운드에서 안양에 1대2로 졌다. 코스타 감독은 "승점 3점을 최대한 빠르게 얻으려고 한다. 순위, 승점보단 경기를 지배하는게 중요하다고 생각한다. 첫번째 경기에선 (이탈로가)퇴장을 당하고 1시간 동안 10명으로 싸웠다. 프리시즌에도 이미 훈련을 했던 바라 선수들이 너무나 잘 해줬다. 11명이 싸웠다면 결과가 달라졌을 것이다. 안양전에선 전반전에 우리가 우세했고, 후반엔 안양이 더 잘했다. 우리는 조금 거 경기를 일관성있게 하는 게 중요하다고 생각한다"라고 말했다.
이탈로의 퇴장 징계와 주장 이창민의 부상으로 이날 중원은 오재혁 장민규로 구성했다. 코스타 감독은 "어려움이 있다고 해서 핑계를 대고 싶진 않다. 우린 항상 방법을 찾아야 하고, 방법을 찾기 위해 이곳에 왔다. 나는 (센터백인)장민규를 미드필더로 여긴다. 지난 경기에서도 미드필더로 굉장히 잘했다. 오재혁은 한 칸 위에서 공격형 미드필더, 중앙 미드필더를 소화하는 선수다. 경기를 어떻게 해야 될지는 선수들이 잘 알고 있다. 지금으로선 많은 옵션이 없지만, 항상 인생은 완벽하지 않은 것 같다"라고 했다.
상대팀 서울에 대해선 "어려운 경기가 될 것이다. 서울이란 팀은 개인 능력이 굉장히 뛰어나다. 리스크를 많이 않지 않고, 공간을 굉장히 잘 파고드는 팀"이라며 "하지만 우리가 오늘 승점 3점을 딸 수 있을 거라고 생각한다"라고 각오를 밝혔다.
제주=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com