'감독 전술 문제인가, 집중견제 탓인가' '공격형 MF' 손흥민 6경기 골침묵 답답..LAFC 4전 전승-7경기 무패행진 질주

[스포츠조선 노주환 기자]LA FC의 슈퍼스타 손흥민(34)이 또 골침묵했다. 공식 6경기째 무득점이다. 소속팀 LA FC는 리그 개막 4연승 및 총 7경기 무패(6승1무) 행진을 달렸다.
손흥민이 공격형 미드필더로 선발 출전한 LA FC는 15일(한국시각) 미국 로스엔젤레스 BMO 스타디움에서 벌어진 세인트루이스 시티와의 2026시즌 메이저리그사커(MLS) 4라운드 홈 경기서 2대0 승리했다. 미드필더 마티유 슈에니에르(LA FC)가 혼자 2골로 역대급 활약을 펼쳐 승리의 영웅이 됐다.
손흥민의 포지션이 이번에 살짝 달라졌다. 대개 그는 부앙가와 투톱을 이룰 때가 많았다. 아니면 원톱으로 최전방에 서기도 했다. 그런데 LA FC 마크 도스 산토스 감독은 손흥민을 2선의 가운데에 세웠다. 최전방에 나단 오르다스, 2선에 부앙가-손흥민-다비드 마르티네스를 배치했다. 손흥민에게 더 자유롭고 많은 역할을 주려고 위치를 조정한 것으로 보인다. 세인트루이스는 스리백이었지만 수비시에서는 파이브백으로 변해 많은 수비 숫자를 배치했다. 최전방 보다 가운데에서 프리롤로 공격을 풀어내는 것만 아니라 해결 능력까지 발휘하기를 기대한 것이다.
사진캡처=LA FC SNS
손흥민은 이번 2026시즌 레알 에스파냐(온두라스)와의 북중미챔피언스컵 경기에서 페널티킥 골을 터트린 후 이번 경기까지 총 6경기에서 연속으로 골맛을 보지 못했다. 이번 세인트루이스전에서 더욱 득점을 기대했지만 손흥민에게 많은 슈팅 기회가 돌아가지 않았다. 전반 14분과 후반 58분 두 차례 결정적인 슈팅 찬스가 있었지만 상대 수비수의 몸을 맞고 말았다. 지난해 여름, 토트넘에서 LA FC로 이적한 손흥민은 반 시즌 만에 부앙가와 함께 환상적인 호흡으로 강력한 임팩트를 주었다. '흥부 듀오'라는 애칭도 생겼다. 그런 손흥민을 상대가 이제 가만 두지 않고 있다. 집중 견제가 따라붙는다. 손흥민이 볼을 잡으면 최대한 공간을 안 주려고 애를 쓴다.
노련한 손흥민은 무리한 슈팅 보다 팀 동료들의 움직임을 살려 팀이 승리하는 플레이를 주로 하고 있다. 이번 시즌 초반 도움이 유독 많은 것도 그런 플레이 성향 때문이다. 도움은 6개나 올렸다.
손흥민은 세인트루이스전 후반 26분 교체 아웃됐다. 도스 산토스 감독은 0-0 상황에서 손흥민을 불러들이고 대신 아민 부드리를 투입했다. 도스 산토스 감독은 손흥민의 체력 안배를 해주고 있다. 경기 일정이 매우 촘촘하기 때문에 무리할 경우 부상의 우려가 있다.
사진캡처=LA FC SNS
공교롭게 손흥민이 빠진 후 2분 만에 슈에니에르의 결승골이 터졌다. 낮게 깔아진 중거리슛이 상대 골문 왼쪽 구석으로 빨려들어갔다. 슈에니에르는 후반 36분 더 먼거리에서 때린 땅볼 중거리슛으로 쐐기골까지 터트렸다. 세인트루이스 공격수 정상빈은 0-2로 끌려간 상황에서 조커로 투입됐지만 이렇다할 활약을 보이지 못했다. 손흥민은 경기 후 국가대표 후배 정상빈을 그라운드에 만나 포옹했다.
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손흥민의 이날 평점은 6.9점으로 평범했다. LA FC는 리그 4전 전승, 승점 12점으로 서부 컨퍼런스 선두를 질주했다. 인터 마이애미, 휴스턴, 댈러스에 이어 세인트루이스까지 물리쳤다. 4경기서 8득점-무실점으로 LA FC는 이보다 더 좋을 수 없다. 단 손흥민은 개인적으로 아쉽다. LA FC의 다음 경기는 18일 오전 10시 열리는 알라후엘렌세(코스타리카)와의 북중미챔피언스컵 원정이다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com