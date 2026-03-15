'더 벌어진 격차…' 韓 대학 축구 이번에도 일본에 패했다, 男 5연패 수렁→女 0-9 완패

기사입력 2026-03-15 22:30


'더 벌어진 격차…' 韓 대학 축구 이번에도 일본에 패했다, 男 5연패 …
사진제공=한국대학축구연맹

'더 벌어진 격차…' 韓 대학 축구 이번에도 일본에 패했다, 男 5연패 …
사진제공=한국대학축구연맹

이번에도 설욕하지 못했다. 대한민국 대학 선발팀이 이번에도 일본에 고개를 숙였다. 대한민국 남자 대학 선발팀은 15일 일본 나고야의 웨이브 스타디움 카리야에서 열린 일본 대학 선발팀과의 제25회 덴소컵 한-일 대학축구 정기전에서 1대2로 졌다. 이날 패배로 한국은 5연패 충격에 빠졌다. 또 일본 원정에서 1무11패를 기록하는 데 그쳤다.

한국은 2022년 9월 안양에서 열린 덴소컵에서 3대2로 승리한 뒤 4연패의 늪에 빠졌다. 최근 네 차례 대결 전적은 0대1, 1대2, 0대2, 0대1이었다. 박한동 한국대학축구연맹 회장은 지난해 취임 직후 반전을 위해 '유니브 프로(UNIV PRO)'를 출범했다. '한국 축구 레전드' 안정환이 유니브 프로의 총괄 디렉터로 힘을 보탰다.

유니브 프로는 연령별 대학 상비군 훈련 등을 진행하며 발전을 노렸다. 오해종 감독이 유니브 프로 초대 사령탑에 올라 덴소컵을 준비했다. 오 감독은 결전을 앞두고 "일본 축구가 많이 발전했다는 것을 알고 있지만, 이기기 위해 많은 노력을 했다. 비법을 가지고 왔다. 일본이 브라질을 이기기 위해 노력했을 것이다. 한국의 매운맛을 보이고 돌아가겠다"고 이를 악물었다.

그러나 출사표와 현실은 달랐다. 한국은 전반 내내 경기를 주도하고도 골을 넣지 못했다. 오히려 일본이 전반 막판 세트피스 상황에서 헤더골을 넣으며 리드를 잡았다. 한국은 물러서지 않았다. 후반 11분 성예건의 헤더골이 나왔다. 경기 균형을 맞췄다. 그러나 일본이 오가와 료야의 헤더골로 앞서나갔고, 한국은 경기를 뒤집지 못했다.

오 감독은 경기 후 "우리가 지난해 5월부터 유니브 프로 상비군을 잘 준비를 했다. 하지만 그 기간 중 많은 선수가 프로에 진출했다. (덴소컵 앞두고) 10일 정도 훈련했다. 일본 축구 정말 많이 보고 연구를 했다. 이길 수 있는 방법은 전방 압박이란 생각을 갖고 짧은 시간에 준비를 했다. 선수들이 그 부분에 대해서는 충분히 잘 이해하고 이행을 해줬다. 단지 세트피스의 중요성이 이번에 선수들도 느꼈을 것이다. 결국 기회 났을 때 마무리하느냐 하지 못하느냐다"라며 "더 나은 팀과 경기할 때 물러서는 것보다 체력적, 조직적으로 두 배 뛰면 넘어설 수 있지 않을까 생각한다"고 말했다. 가와즈 히로카즈 일본 감독은 "시스템, 감독이 바뀌어도 축구는 11대11이다. 공수의 우선 순위를 가장 많이 확인했다. 스페이싱, 라인을 많이 봤다"며 "지난해에 이어 이길 수 있어 안심이 된다"고 했다.

한편, 앞서 열린 여자부 경기에선 한국이 0대9로 대패했다. 고문희 감독은 "진짜 이렇게 '뼈'를 맞아봐야 한다. 나 또한 0대9로 패하고, 다른 선생님들도 뭔가 현실을 느껴야 방법을 바꾸지 않을까 그렇게 생각한다. 내가 창피한 것은 두 번째"라고 말했다.

나고야(일본)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'건강 이상' 김종국, 결국 휘청 "들어보지도 못한 병에 걸려" ('런닝맨')

2.

'돌돌싱' 김의성, 알고보니 ♥열애 중이었다..."15년 째 잘 만나고 있어"

3.

'생활고' 정가은, 80대 재력가 구애에 보인 반전 반응…"천억 자산가면 공경할 것"

4.

손예진, 상의 들췄더니 선명한 '11자 복근'…♥현빈 눈 감아

5.

'28kg 감량' 풍자, 난리 난 '실물 목격담'..'뼈말라' 소리 나올만하네

스포츠 많이본뉴스
1.

김태인이 김태인했다. '한국킬러' 일본 챔피언에 오른손 한방으로 TKO승[장충 현장]

2.

"미쳤다! 김윤지 처음 뛴 20㎞ 금메달!" 동계패럴림픽 사상 첫 2관왕! 나홀로 금금은은은! 역대 최다 메달 또 경신[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

3.

OK저축은행, 봄 배구는 못 갔지만 그보다 더 값진 걸 얻었다...부산 연고지 이전 '초대박' 드라마

4.

엉터리 대진표의 저주? 日 충격적 탈락에 아시아-북미 충격, 다들 DR이 최강이라는데 美도 떨어지면 어쩌나?

5.

'토트넘 윙백 악몽' 손흥민이 사라졌다, 2선 기용에 존재감 실종..."대체 뭐 하려는 거야" LAFC 감독 민심 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

김태인이 김태인했다. '한국킬러' 일본 챔피언에 오른손 한방으로 TKO승[장충 현장]

2.

"미쳤다! 김윤지 처음 뛴 20㎞ 금메달!" 동계패럴림픽 사상 첫 2관왕! 나홀로 금금은은은! 역대 최다 메달 또 경신[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

3.

OK저축은행, 봄 배구는 못 갔지만 그보다 더 값진 걸 얻었다...부산 연고지 이전 '초대박' 드라마

4.

엉터리 대진표의 저주? 日 충격적 탈락에 아시아-북미 충격, 다들 DR이 최강이라는데 美도 떨어지면 어쩌나?

5.

'토트넘 윙백 악몽' 손흥민이 사라졌다, 2선 기용에 존재감 실종..."대체 뭐 하려는 거야" LAFC 감독 민심 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.