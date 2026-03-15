'1골1도움' 세라핌→'결승골' 에드가 폭발! '3연승' 대구, 충남아산전 3-2 승리...파주는 창단 첫 승 신고[K리그2 종합리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]대구FC가 개막 이후 3연승을 달렸다.
홈팀 충남아산은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 김혜성과 은고이가 투톱, 미드필더로는 박시후 손준호 김영남 김정현이 호흡을 맞췄다. 포백은 김주성 막스 최희원 박종민이 구축했다. 골문은 신송훈이 지켰다.
원정팀 대구는 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 김중과 데커스, 중원은 박기현 류재문 한국영 세라핌이 자리했다. 수비진은 정헌택 김강산 김주원 황재원이 구성했가. 골키퍼 장갑은 한태희가 꼈다. 대구는 세징야가 갈비뼈 부상으로 결장했다.
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선제골의 주인공은 역시 대구였다. 전반 36분 세라핌이 페널티박스 우측을 돌파한 후 올린 크로스를 문전에서 기다리던 박기현이 침착하게 마무리하며 충남아산의 골망을 흔들었다.
대구는 격차를 벌렸다. 전반 42분 압박을 통한 역습 상황에서 김주공이 골키퍼까지 제친 후 박스 중앙의 세라핌에게 공을 전달했다. 세라핌의 슈팅은 충남아산 골문을 정확하게 갈랐다.
충남아산도 전반 종료 전 추격을 시도했다. 전반 추가시간 정현택의 파울로 페널티킥을 얻어낸 충남아산은 키커로 나선 은고이가 이를 깔끔하게 마무리해 한 골까지 격차를 좁혔다. 전반은 대구의 2-1 리드로 마무리됐다.
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후반 막판 기회를 놓치지 않고 공세를 이어가던 충남아산이 경기를 원점으로 돌렸다. 후반 39분 데니손이 내준 패스를 김주성이 좌측에서 크로스로 연결했다. 문전에서 기다리던 은고이가 밀어넣으며 동점골을 터트렸다.
실점을 허용한 대구는 다시 격차를 벌리기 위해 분전했다. 후반 40분 박스 안에서 데커스의 슈팅이 수비에 막혔다. 충남아산도 역전을 위해 공격을 이어갔다. 후반 41분 데니손이 페널티박스 아크 좌측에서 시도한 감아차기가 골대 옆으로 향했다.
대구의 해결사는 역시 에드가였다. 후반 42분 에드가는 세라핌의 패스를 받은 정현택의 크로스를 문전에서 강력한 슈팅으로 마무리했다. 극적으로 다시 리드를 잡는 득점이었다.
경기는 대구의 3대2 승리로 마무리됐다.
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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com