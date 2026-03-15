"부천에 안졌어" 경기 전 호기롭게 말했던 김현석 감독 "사실 긴장했다, 기세 좋은 부천 꺾어 기뻐"[현장 기자회견]

김현석 울산HD 감독의 속내였다. 울산이 지긋지긋한 '원정 징크스'를 넘었다. 울산은 15일 부천종합운동장에서 열린 부천FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 3라운드에서 야고와 이동경의 연속골을 앞세워 2대1 역전승을 거뒀다. 개막전에서 강원FC에 3대1 승리를 거둔 울산은 이날도 승리하며 개막 후 2연승을 달렸다. 특히 지난해 5월 제주전 승리 후 12경기 동안 이어진 원정 무승을 끊었다. 무려 308일 만의 원정 승리였다. 반면 '승격팀' 부천은 개막 3경기 만에 첫 패배를 당했다. 지난 시즌부터 이어온 무패행진이 13경기 만에 마감됐다.
경기 후 기자회견에 나선 김 감독은 "경기 전 기자분이 자신감이 넘친다고 하셨는데, 긴장을 감추려고 그렇게 했다. 부천이라는 팀과 여러경기를 해봤다. 잘 준비했다고 생각했는데 선제 실점을 했을때 역시 준비한데로 경기가 흘러가는게 아니구나 싶었다. 선수들이 분발해서 동점골, 역전골을 넣어서 원정에서 기세 좋은 부천을 꺾고 승점 3을 얻은 것에 대해서 기쁘게 생각한다"고 했다.
이어 "기술적으로 좋은 선수들이 많기에 포켓을 이용하고 좌우 스윙을 하려고 했다. 실점 장면을 보니 더 많은 훈련이 필요한거 같다. 100%는 아니지만 의지, 상대를 무너뜨리려는 패턴플레이가 공격에 주를 이뤘다. 이를 통해 득점을 만들어냈다. 부천의 촘촘한 수비를 깨는 것은 좌우 공간을 이용하는게 빨라야 했다. 갭 사이에서 콤비네이션 플레이를 하려고 했는데 나쁘지 않았다"고 했다.
K리그2에 있던 부천과 지금의 부천이 어떻게 달라졌나 라는 질문에 김 감독은 "1과 2의 무게감이 다르다. 몸집도 달라진 것 같다. 1부에서 이 정도로 경기를 할 수 있다는데 놀랐다. 이영민 감독이 팀을 잘 만들었다는 느낌도 받았다. 이영민 감독이 하는 방법에 대해, 후배지만 프로 감독은 더 많이 해서 벤치 마킹 할 부분도 있는 것 같다. 수준도 1부 어느 팀과 해도 대등하게 할 수 있는 팀이다. 오늘 상승세가 꺾였다는 부분이 부천에 어떤 영향을 줄지 가늠은 안되지만, 우리가 못이겼으면 아마 달라졌을거다. 아마 오늘 결과가 부담이 되지 않을까 싶다.
울산은 이날 결과로 일단 선두로 올라섰다. 김 감독은 "미디어데이때 아홉번째로 인터뷰했다. 내년에 빨리 인터뷰 하는 순번으로 가고 싶다고 했는데, 전북 대전이 가장 강력한 후보다. 그 팀은 초반 어려움을 겪을 수 있지만, 경기가 지나가면 갈수록 뎁스가 상당히 좋은 팀이기에 상위권, 우승권에서 충분히 좋은 결과를 얻을거라 생각한다. 초반이 어려운데 초반만 견디고 넘기면 우승후보로 힘을 가지고 있는 팀들"이라고 했다.
이날 득점한 야고와 이동경에 대해서는 "전반 끝나고 야고를 안아줬다. 옷이 젖어 있어서 안아주고 싶지는 않았다. 잘했다고 격려해줬다. 동경이한테는 세밀하게 하자고 했는데 페널티킥을 만들어냈다. 야고가 페널티킥 1번인데 동경이한테 양보하라고 했다. 본인이 흔쾌히 받아들어줬다. 두 선수의 득점이 좋은 시너지가 나지 않을까 싶다"고 했다.