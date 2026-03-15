"이상한 투도르가 팀을 엉망으로 만들었다" BBC 전문가의 살벌한 예측, 토트넘 16일 리버풀 원정 2골차로 진다..'토트넘이 강등 막차 탄다'

[스포츠조선 노주환 기자]영국 BBC 전문가로 활동하고 있는 EPL 공격수 출신 크리스 서튼이 리버풀과의 원정 경기를 앞둔 토트넘 '소방수' 이고르 투도르 감독에게 독설을 퍼부었다. 또 토트넘이 리버풀 원정에서 승리하는 일은 일어나지 않을 것이라고 확신했다. 서튼은 BBC에서 날카로운 독설과 경기 예측으로 유명한 전문가다.
토트넘은 16일 오전 1시30분(이하 한국시각) 영국 리버풀 안 필드에서 리버풀과 2025~2026시즌 프리미어리그 리그 원정 경기를 갖는다. 15일 오후 5시 현재 토트넘은 리그 16위로 강등권과 승점 1점차다. 17위는 맨시티와 1대1로 비긴 웨스트햄으로 토트넘과 승점이 동률이다. 골득실차에서 토트넘이 앞서 있다. 18위는 노팅엄(승점 28)으로 승점 1점 뒤처져 있다. 노팅엄은 15일 오후 11시 풀럼과 홈 경기를 갖는다. 노팅엄이 승리할 경우 16위로 올라가는 동시에 토트넘은 17위로 한계단 내려온다.
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토트넘은 최근 리그 5경기에서 모두 졌다. 서튼은 BBC에 "마지막 강등 한 자리를 채울 팀은 네 팀 중 하나가 될 것이며, 현재로서는 토트넘이 나의 선택"이라고 말했다. 그는 또 "웨스트햄이 끝났다고 생각했었기에 마음을 바꿨다. 그들은 실제로 최근 경기에서 투지를 보여주고 있다"면서 "만약 토트넘이 이고르 투도르를 경질하지 않는다면 큰 곤경에 처하게 될 것이다. 나는 즉흥적인 경질을 옹호하는 사람은 아니다. 투도르는 부임하자마자 토트넘 스쿼드의 모든 선수를 엉망으로 만들었다"고 비판했다.
서튼은 토트넘이 이번 원정에서 리버풀에 2골차 0대2로 패할 것이라고 예상했다. 그러면서 그는 BBC 홈페이지에 올린 경기 예상평을 통해 투도르 감독을 실랄하게 꼬집었다. 그는 '대체 현재 상황에서 누가 토트넘이 무언가를 해낼 것이라고 지지할 수 있겠나. 지난 주중 마드리드에 있었던 토트넘 팬들은 다음 시즌 링컨 원정 경기를 치르는 것에 대해 노래를 부르고 있었다. 링컨은 현재 리그 원(3부리그) 1위이다. 내(과거 링컨 감독)가 덕아웃에서 투도르와 맞붙는 모습을 상상할 수 있겠나'라고 적었다. 토트넘이 2부로 강등되고, 링컨이 2부로 승격해 맞대결하는 걸 가정해 비꼬은 것이다.
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서튼은 또 '투도르는 어려운 상황을 이어받았지만, 일을 진행하는 방식이 매우 이상하다. 크로아티아나 이탈리아에서는 선수들에게 몇 가지 진실을 말하고 '그들이 형편없다'고 말하는 것이 통상적인 일일지 모르지만, 그것을 비공개로 하는 것과 공개적으로 하는 것은 별개의 문제'라고 지적했다. 또 그는 '토트넘에는 현재 너무 많은 문제가 있는 것 같다. 토마스 프랭크를 경질하며 투도르로부터 단기적인 해결책을 얻을 수 있을 거라 봤지만, 단기적인 충격 요법만 보여준 사람을 데려온 꼴'이라고 일갈했다.
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서튼은 또 '물론 리버풀의 경기력도 정상적인 모습과는 거리가 멀다. 아르네 슬롯 감독이 지난 주중 튀르키예 갈라타사라이에서 끔찍한 경기를 보여주었기에, 토트넘이 여기서 어떻게든 승리를 쥐어짜 내는 것이 불가능한 일은 아니다. 슬롯 감독은 갈라타사라이와의 2차전을 고려해야 하고 선수 명단에 변화를 주겠지만, 설마 토트넘에 패하기야 하겠나'라고 전망했다. 리버풀이 이번 시즌 경기력이 들쭉날쭉하지만 투도르가 이끄는 토트넘 상대로 안방에서 지는 일은 없을 것이라고 예상했다. BBC는 'AI는 2대2 무승부를 예측했다'고 전했다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com