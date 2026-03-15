[K리그1 현장리뷰] '박상혁 눈물의 득점포' 강원, '10명' 안양과 1-1 무...시즌 첫 승 실패

기사입력 2026-03-15 18:29


[K리그1 현장리뷰] '박상혁 눈물의 득점포' 강원, '10명' 안양과 …
한국프로축구연맹

[강릉=스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 아쉽게 승리를 놓쳤다.

강원은 15일 강릉종합운동장에서 열린 FC안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 3라운드 홈 경기에서 1대1로 무승부를 거뒀다. 시즌 첫 승은 다음 경기로 미뤄졌다.

강원은 4-4-2 포메이션으로 준비했다. 박상혁과 고영준이 최전방을 맡는다. 김대원 서민우 이유현 모재현이 중원에 배치됐다. 송준석 이기혁 신민하 강준혁이 수비진을 꾸렸다. 박청효가 변함없이 골문을 지킨다. ACLE 일정을 소화한 강원이지만 선발 명단에 큰 변화를 주지 않았다.

이에 맞선 안양은 3-4-3 포메이션을 꺼냈다. 엘쿠라노, 마테우스, 최건주가 3톱을 구성했다. 김동진 한가람 김정현 이태희가 중원을 맡았다. 토마스, 권경원 이창용으로 이뤄지는 3백도 그대로였다. 김정훈이 골키퍼 장갑을 맡았다.

전반 5분 코너킥 후 모재현의 크로스가 올라왔다. 박상혁이 헤더로 시즌 첫 골을 터트렸다. 그동안 득점이 없어서 마음고생이 심했던 박상혁은 유니폼을 부여잡고 눈물을 흘렸다. 강원 선수들이 모두 달려와 토닥여줬다.

강원에서 터져야 할 선수들이 터졌다. 전반 11분 역습, 김대원이 우측에서 크로스를 올렸다. 고영준이 넘어지면서 마무리하면서 강원 데뷔골을 터트렸다. 고영준도 마음의 짐을 털어냈다. 하지만 온필드 리뷰 후 역습이 진행되기 전에 공이 골라인을 먼저 나갔다는 판정으로 득점이 취소됐다.

안양도 공격이 날카로워지기 시작했다. 전반 18분 롱패스가 단번에 최건주에게 향했다. 최건주의 결정적인 슈팅은 골대 옆으로 벗어났다. 안양이 빠르게 경기 균형을 맞췄다. 전반 19분 강원 후방에서 실수가 나오면서 엘쿠라노가 공을 잡았다. 이태희의 슈팅이 박청효에 막혔지만 최건주가 세컨드볼을 마무리했다. 최건주의 데뷔골이었다.
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안양의 압박에 강원이 답을 찾지 못하는 흐름으로 전개됐다. 유병훈 감독이 강조한 안양의 압박이 잘 작동했다. 전반 중반이 지나면서 강원도 조금씩 안정감을 찾아갔다. 천천히 안양을 무너트리고 싶은 강원과 압박과 전환으로 강원을 공략한 안양의 대결이었다.

팽팽한 대결 속 전반 막판 김동진에게 결정적인 롱패스가 배달됐다. 완벽한 일대일 찬스였지만 김동진의 헤더는 박청효 품에 안겼다. 전반전은 1-1로 마무리됐다.


후반 시작과 함께 안양에 부상 변수가 발생했다. 국가대표 수비수 권경원이 스스로 주저앉아서 교체를 요구했다. 김영찬이 투입됐고, 권경원은 들것에 실려서 교체됐다. 후반 9분 안양의 프리킥에서 최건주에게 좋은 찬스가 왔다. 강원이 육탄 방어로 위기를 넘겼다.

강원이 후반 13분 작품을 만들었다. 박상혁부터 이유현 김대원을 거쳐서 송준석에게 찬스가 왔다. 송준석의 슈팅이 김정현 손 끝에 걸렸다.
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후반 17분 김정현이 고영준의 발목을 뒤에서 밟았다. 온필드 리뷰 후 김정현은 다이렉트 퇴장을 당했다. 김정현도 판정을 인정한 뒤 고영준에게 사과하고 경기장을 나갔다. 고영준은 심하게 고통스러워했지만 가까스로 일어섰지만 결국 교체를 요구했다. 안양은 엘쿠라노와 최건주를 빼고 아일톤과 유키치를 투입했다. 강원은 고영준 대신 아부달라를 넣었다.

아부달라가 경기장 분위기를 바꿨다. 후반 21분 아부달라로 시작된 역습이 김대원의 좋은 슈팅으로 이어졌다.

수적 열세에 빠진 안양은 승점 1점에도 만족하는 것처럼 보였다. 에이스인 마테우스도 교체했다. 강원은 무조건 승점 3점을 가져오겠다는 운영이었다. 1m98 센터백인 박호영을 스트라이커로 투입했다. 후반 42분에 나온 강원의 역습이 박상혁에게 전달됐다. 박상혁이 문전으로 붙인 공이 동료 발에 걸리지 않았다. 강원의 공세에도 추가골이 나오지 않았다. 그대로 경기가 종료되며 서로 웃지 못했다.
김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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