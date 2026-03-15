'무고사 장군→이호재 멍군' 첫 승은 다음 기회에...포항-인천, 1-1 무승부[K리그1 리뷰]

기사입력 2026-03-15 18:32


'무고사 장군→이호재 멍군' 첫 승은 다음 기회에...포항-인천, 1-1…

'무고사 장군→이호재 멍군' 첫 승은 다음 기회에...포항-인천, 1-1…

[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스와 인천유나이티드가 2026년 첫 승 기회를 다음으로 미뤘다.

포항과 인천은 15일 스틸야드에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 3라운드 경기에서 1대1로 비겼다.

두 팀 모두 첫 승이 필요했다. 포항은 리그 개막전인 김천 원정에서 1대1 무승부를 거둔 후 2주 간의 휴식을 보냈다. 전력을 가다듬을 시간을 벌었지만, 떨어진 실전 감각을 끌어올려야 했다. 인천은 개막 이후 2경기에서 모두 패하며 승리가 더 간절했다. 서울(1대2 패), 광주(2대3 패)를 상대로 무너졌다. 빠른 반등을 위해선 원정에서 분위기를 가져와야 했다.

포항은 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 최전방에 이호재, 2선은 김인성, 니시야 켄토, 주닝요, 3선은 김동진과 이창우가 호흡을 맞췄다. 포백은 어정원 한현서 전민광 강민준이 자리했다. 골문은 황인재가 지켰다.

인천은 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 무고사와 오후성, 중원은 제르소 이명주 서재민 정치인이 구축했다. 수비진은 김명순 김건희 후안 이비자 이주용이 구성했다. 골키퍼 장갑은 김동헌이 꼈다.


'무고사 장군→이호재 멍군' 첫 승은 다음 기회에...포항-인천, 1-1…
두 팀은 전반부터 첨여하게 기회를 노렸다. 전반 9분 박스 안에서 주닝요가 절호의 기회를 잡으며 슈팅을 시도하고자 했지만, 이비자가 이를 차단했다. 인천도 전반 20분 페널티 지역으로 올라온 크로스를 마무리한 정치인의 헤더가 골문을 벗어났다.

선제골의 주인공은 인천이었다. 전반 43분 수비 지역으로 넘어온 공을 잡는 한현서를 무고사가 경합으로 무너뜨리고 공을 잡았고, 슈팅으로 마무리해 포항 골망을 흔들었다. 전반은 인천의 1-0 리드로 마무리됐다.


'무고사 장군→이호재 멍군' 첫 승은 다음 기회에...포항-인천, 1-1…
후반 시작과 동시에 포항이 경기를 원점으로 돌렸다. 후반 1분 스로인 이후 문전 앞 혼전 상황에서 튀어오른 공을 이호재가 마무리하며 득점을 터트렸다. 문전 집중력이 돋보인 장면이었다.


인천은 다시 리드를 잡기 위해 분전했다. 후반 22분 무고사가 페널티박스 아크 부근에서 시도한 강력한 슈팅이 골대 상단을 강타했다. 인천은 후반 30분에도 무고사의 감각적인 백힐 패스 이후 제르소의 슈팅이 황인재에게 잡혔다.

포항도 완델손과 트란지스카를 투입하며 공격을 보강했다. 후반 추가시간 인천 수비 뒷공간을 노렸으나, 문전까지 이어지는 공격의 마무리가 아쉬웠다.

두 팀은 추가 득점을 터트리지 못하며 결국 경기는 1대1 무승부로 마무리됐다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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