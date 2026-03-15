[현장인터뷰] 고영준 골 취소가 결정적...유병훈 감독 "흐름 탈 수 있는 계기 됐다"
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|한국프로축구연맹
[강릉=스포츠조선 김대식 기자] 유병훈 FC안양 감독은 고영준의 득점이 취소된 게 무승부에 도움이 됐다고 봤다.
안양은 15일 강릉종합운동장에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 3라운드 원정 경기에서 1대1로 무승부를 거뒀다. 무패를 달린 안양은 리그 3위에 자리했다.
안양은 전반 5분 만에 박상혁에게 실점하며 끌려갔다. 전반 11분 고영준에게도 실점했지만 온필드 리뷰 후 득점이 취소돼 운이 따른 안양이다. 안양은 전반 19분 최건주의 데뷔골이 터지면서 균형을 맞췄다. 그러나 후반 17분 김정현이 고영준에게 반칙을 범하는 과정에서 퇴장으로 수적 열세에 빠졌다. 안양은 끝까지 강원의 공세를 버티며 승점 1점을 챙겼다.
유 감독은 "오늘 경기는 원정이다. 퇴장 당했어도 승점 1점을 가져와 선수들이 칭찬받아 마땅하다. 무패도 중요하지만 수요일 전북 현대와의 경기가 있어서 철저히 준비해서 좋은 결과를 얻어갈 수 있도록 하겠다"고 전했다.
귀중한 승점 1점이지만 김정현 퇴장 변수가 발생했다. 주중에 있을 전북 현대전부터 걱정이다. "팀에 공수를 연결하는 선수라 타격이 크다. 김정현 공백이 있지만 동계훈련부터 한가람 같은 선수들이 잘 준비했기 때문에 전북의 상황을 분석해 선발 명단을 정하겠다"고 했다
최건주의 데뷔골이 터진 건 긍정적이다. "첫 경기부터 좋은 찬스가 있었다. 득점을 터트리지 못해 본인도 힘들었을텐데 더 많은 골이 나왔으면 한다. 활동량과 에너지를 올려줄 수 있는 선수라 저와 동료들도 만족한다. 앞으로 더 많은 골로 팀에 기여했으면 좋겠다"며 칭찬했다.
두 번째 득점 취소가 안양한테는 정신을 차리를 수 있는 계기가 됐다. 유 감독도 "골 취소가 되면서 흐름을 탈 수 있는 기회가 됐다. 강원이 세트피스 후 역습으로 나갈 때 조심해야 한다고 했는데 재차 실점했다는 점은 대비를 다시 해야 할 것이다. 그래도 실점 후 흐름을 잡아가는 모습이 팀에 긍정적으로 나타나고 있다"고 평가했다.
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