이강인 진짜 말도 안된다, '토트넘-아스널-첼시' 韓 21호 프리미어리거 역대급 이적설 이유 여기있네...야말-올리세 넘은 창의성 '유럽 7대 리그 1위'

축구 통계를 전문적으로 다루는 매체 'DataMB'는 15일(한국시각) 유럽 7대 리그에서 활약하는 윙어와 공격형 미드필더 중 90분당 슈팅 기회를 가장 많이 창출하는 선수 5명을 조명했다.
놀랍게도 유럽 7대 리그 1위가 이강인이었다. 이강인은 90분당 2.54개의 슈팅 기회를 창출했다. 이강인의 기록이 놀라웠던 이유는 세계 최고 수준의 선수들보다도 뛰어난 기록을 만들었기 때문이다.
맨체스터 시티의 마법사인 라얀 셰르키가 90분당 2.54개로 2위였다. 바이에른 뮌헨에서 최고의 시즌을 보내고 있는 마이클 올리세가 2.17개로 전체 9위였다. 바르셀로나 최고의 선수인 하피냐가 2.15개로 10위. 세계 최고의 유망주인 라민 야말이 2.11개로 전체 13위였다. 이강인은 월드 클래스 선수들을 뛰어넘는 기회 창출 능력을 보여주고 있는 셈이다.
사진=DataMB
DataMB에서 제공한 또 다른 데이터에서도 이강인의 능력은 빛났다. 유럽 7대 리그 윙어의 능력을 비교하는 그래프를 제공했다. X축에는 90분당 패스 성공 횟수, Y축에는 90분당 슈팅 기회 창출 횟수를 넣어 패스 실력과 창의성을 동시에 파악했다.
이강인은 셰르키와 함께 제일 빛났다. 패스 성공 횟수는 셰르키와 비교해 조금 모잘랐지만 슈팅 창출 능력은 거의 동급이었다. 야말, 올리세, 아르다 귈러 등 세계적인 선수들도 이강인과 같은 지표를 보여주지 못했다. 이강인이 파리 생제르맹(PSG)에서 꾸준한 출전 시간을 보장받지 못하고 있다는 걸 고려하면 이런 수준의 역량이 더욱 높이 평가될 수밖에 없다.
사진=DataMB
이강인의 능력이 지표로도 나타나기에 세계 최고의 구단들이 이강인을 원하는 것이다. 영국 팀토크는 지난 12일 '토트넘이 올여름 PSG의 이강인 영입 경쟁에 다시 뛰어들 것으로 예상된다. 이강인이 아직 구단과 새 계약에 합의하지 않은 상황이 알려지면서 여러 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단의 관심을 받고 있다'고 보도한 바 있다. 토트넘만 이강인을 원하는 게 아니다. 매체는 아스널, 첼시, 애스턴 빌라 그리고 뉴캐슬 유나이티드까지 이강인에게 관심을 가지고 있다고 전했다.
이강인은 지난 여름 이적시장부터 PSG에서의 미래를 고민하고 있는 중이다. 루이스 엔리케 PSG 감독은 이강인을 좋아하지만 핵심급 자원으로 고려하지 않고 있기 때문이다. EPL에서만 이강인을 찾고 있지 않다. 제일 적극적인 구단은 스페인 강호 아틀레티코 마드리드다.
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스페인 유력 매체 마르카의 마테오 모레토 기자는 지난 주 개인 SNS를 통해 "이강인은 여전히 아틀레티코의 주요 영입 목표 중 하나다. 양측은 이미 1월에 이적을 논의했다. 아틀레티코는 앞으로 몇 주 안에 다시 시도할 예정인데, 그는 구단 모든 차원에서 마음에 들어 하는 유형의 선수이기 때문"이라고 밝혔다.
PSG는 이강인을 지키려고 재게약 제안까지 건넸지만 4000만유로(약 680억원)의 제안이 온다면 보내줄 생각이 있는 것으로 알려졌다. 이강인이 계속 좋은 모습을 보여주면 관심은 더욱 커질 것이다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com