'F1 이어 피날리시마도 무산' 美-이란 전쟁에 스포츠이벤트도 '줄취소'

기사입력 2026-03-16 02:01


'F1 이어 피날리시마도 무산' 美-이란 전쟁에 스포츠이벤트도 '줄취소'
◇사진출처=UEFA 홈페이지

[스포츠조선 박상경 기자] 미국-이란 전쟁이 장기화될 조짐을 보이는 가운데 중동에서 예정됐던 스포츠 이벤트에도 불똥이 튀고 있다.

유럽-남미 챔피언을 가리는 피날리시마가 결국 취소됐다. 유럽축구연맹(UEFA)은 15일(한국시각) 성명을 통해 오는 27일 카타르 루사일스타디움에서 갖기로 했던 피날리시마 2026 일정을 취소하기로 했다고 발표했다. 이번 피날리시마에선 스페인이 유로2024, 아르헨티나가 2024 코파아메리카 우승팀 자격으로 나설 예정이었다.

UEFA는 "현재 정치적 상황으로 카타르에서 대회를 예정대로 치르기 어렵다고 판단했다"며 "대안을 검토했으나 아르헨티나축구협회(AFA)가 받아들이지 않았다"고 밝혔다. 이어 "AFA가 2026 북중미월드컵 이후 대회를 치르자는 역제안도 했으나, (월드컵 이후에는) 스페인의 일정상 가능한 날짜가 없었다"고 덧붙였다.

UEFA는 아르헨티나 측에 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 단판 승부를 치르거나, 스페인-아르헨티나를 오가는 홈 앤드 어웨이 방식의 승부를 치르자고 제안한 것으로 알려졌다. 스페인축구협회(RFEF)는 "스페인은 늘 말해왔듯이 경기에 임할 준비가 돼 있었다. 아무런 조건도 걸지 않았다. UEFA와 함께 모든 가능성을 제시했고, 어떻게든 경기를 치르기 위해 노력했다"고 대회 무산의 책임을 AFA 측에 돌렸다.

피날리시마는 UEFA와 남미축구연맹(CONMEBOL)이 4년 주기로 공동 주최하는 단판 승부 이벤트다. 2022년 영국 런던의 웸블리스타디움에서 열린 경기에선 아르헨티나가 이탈리아를 꺾고 우승한 바 있다.

중동 분쟁으로 연기된 스포츠 이벤트는 피날리시마 뿐만이 아니다. 국제자동차연맹(FIA)은 오는 4월 10~13일 바레인 인터내셔널 서킷에서 열릴 예정이었던 바레인GP와 17~20일 사우디아라비아 제다 코니쉬 서킷에서 펼쳐질 계획이었던 사우디GP 일정을 취소하기로 했다. 이에 앞서 아시아축구연맹(AFC)은 2025~2026 아시아챔피언스리그 엘리트, 아시아챔피언스리그2 서부지역 일정을 무기한 연기한 상태다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 배우 “남편 불륜녀가 ‘친정엄마’. 옆방서 부적절 행동”..결국 이혼

2.

'5년 공백' 이소라, 몸무게 100kg 찍었다 "숨 차서 걷기도 힘들어"

3.

'건강 이상' 김종국, 결국 휘청 "들어보지도 못한 병에 걸려" ('런닝맨')

4.

김주하 "이혼·가정 폭력 보도후 기자들, 집 앞에 진을 치더라…물조차 없어서 오은영에게 부탁했었다"(버킷리스트)

5.

'돌돌싱' 김의성, 알고보니 ♥열애 중이었다..."15년 째 잘 만나고 있어"

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 복덩이 없습니다..."항상 난 한국인" 韓 최초 혼혈 카스트로프 미친 애국심 "태극마크와 함께 월드컵, 말이 필요 없다"

2.

"오타니가 던졌더라면" 日감독 충격 저격! 한국과 다를바 없는 '굴욕적 결과'…'8강 광탈' 2026 WBC 亞 멸망

3.

오타니 '바보' 만든 KBO산 흑마술 → 이것부터가 시작이었다. 일본 침몰의 서막이 오른 것은 [마이애미 현장]

4.

김태인이 김태인했다. '한국킬러' 일본 챔피언에 오른손 한방으로 TKO승[장충 현장]

5.

대충격 이변! 日도 영혼까지 털렸다. 배팅볼 펑펑 실책까지 대망신 → 한국과 함께 8강 탈락. 베네수엘라에 재역전패 [마이애미 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 복덩이 없습니다..."항상 난 한국인" 韓 최초 혼혈 카스트로프 미친 애국심 "태극마크와 함께 월드컵, 말이 필요 없다"

2.

"오타니가 던졌더라면" 日감독 충격 저격! 한국과 다를바 없는 '굴욕적 결과'…'8강 광탈' 2026 WBC 亞 멸망

3.

오타니 '바보' 만든 KBO산 흑마술 → 이것부터가 시작이었다. 일본 침몰의 서막이 오른 것은 [마이애미 현장]

4.

김태인이 김태인했다. '한국킬러' 일본 챔피언에 오른손 한방으로 TKO승[장충 현장]

5.

대충격 이변! 日도 영혼까지 털렸다. 배팅볼 펑펑 실책까지 대망신 → 한국과 함께 8강 탈락. 베네수엘라에 재역전패 [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.