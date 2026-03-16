패패패패패패, 드디어 무! 손흥민 대통곡 '최악의 성적' 토트넘, 2부 강등은 피해야 한다...리버풀전 극적 1-1 무승부

기사입력 2026-03-16 03:25


패패패패패패, 드디어 무! 손흥민 대통곡 '최악의 성적' 토트넘, 2부 …
사진=가디언 캡처

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로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 7경기 만에 패배의 늪에서 벗어났다.

토트넘은 16일(한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 30라운드 경기에서 1대1로 비겼다.

토트넘은 이날 무승부로 공식전 6연패에서 연패를 마감했다. 소방수로 부임한 이고르 투도르 감독은 부임 후 모든 경기를 패하던 상황에서 처음으로 분위기를 조금이나마 반전시켰다. 토트넘은 토마스 프랭크 감독 체제에서 답을 찾지 못하며 감독 경질을 결정했지만, 투도르마저 실패하며 반등에 어려움을 겪고 있다. 토트넘과 강등권인 웨스트햄과의 격차는 1점 차로 유지됐다. 다만 토트넘은 웨스트햄에 앞서 16위에 있지만, 향후 결과에 따라 18위까지 추락할 가능성은 여전히 남아있다.


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토트넘은 3-4-2-1 포메이션을 가동했다. 도미닉 솔란케가 최전방에 자리하고 히샬리송, 마티스 텔이 2선에 위치했다. 중원은 파페 사르, 아치 그레이가 구축했다. 소우자, 스펜스가 좌우 윙백을 맡았다. 라두 드라구신, 케빈 단소, 페드로 포로가 스리백을 구성했다. 굴리엘모 비카리오가 골문을 지켰다.

리버풀은 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 코디 학포, 2선은 플로리안 비르츠, 도미닉 소보슬러이, 리오 은구모하가 구성했다. 3선은 알렉시스 맥알리스터와 라이언 흐라벤베르흐가 호흡을 맞췄다. 포백은 앤디 로버트슨, 버질 판다이크, 조 고메스, 제레미 프림퐁이 자리했다. 골키퍼 장갑은 알리송이 꼈다.


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전반 초반 좋은 기회를 잡았던 토트넘은 이를 살리지 못했다. 전반 11분 역습 상황에서 솔란케가 상대 박스 깊숙이 침투해 건넨 패스가 문전으로 쇄도한 소우자에게 닿지 못했다.

반면 리버풀은 기회를 놓치지 않았다. 전반 18분 페널티박스 아크 좌측에서 얻은 프리킥에 소보슬러이가 키커로 나섰다. 강력하게 뻗어나간 슈팅은 그대로 토트넘 골망을 흔들었다. 비카리오가 공을 건드렸으나, 방향마저 바꾸지 못했다. 기세를 탄 리버풀의 공세가 이어졌다. 전반 36분 학포가 박스 정면에서 슈팅을 시도했는데, 골대를 강타했다.

토트넘은 알리송의 선방에 울었다. 전반 추가시간 코너킥 상황에서 올라온 크로스를 히샬리송이 헤더로 마무리했으나, 알리송이 몸을 날려 선방했다. 전반은 리버풀의 1-0 리드로 마무리됐다.


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후반 초반 토트넘은 동점골을 위해 분전했으나, 리버풀 골문은 열리지 않았다. 후반 10분 히샬리송이 박스 안에서 공을 잡고 판다이크의 견제에도 불구하고 슈팅까지 이어갔다. 알리송이 집중력 있는 선방으로 다시 한번 공을 막았다.

리버풀도 추가 득점이 좀처럼 터지지 않았다. 후반 23분 역습 상황에서 박스 안에 진입한 위고 에키티케의 슈팅은 높게 뜨고 말았다.

토트넘은 종료 직전 극적인 동점골을 터트렸다. 후반 45분 랑달 콜로 무아니가 비카리오의 킥을 잡아내며 리버풀 박스 안으로 들어갔다. 이후 침투하는 히샬리송에게 패스를 건넸다. 히샬리송은 골문을 정확하게 노리며 경기를 원점으로 돌렸다.

결국 경기는 1대1 무승부로 마무리됐다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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