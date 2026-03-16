패패패패패패, 드디어 무! 손흥민 대통곡 '최악의 성적' 토트넘, 2부 강등은 피해야 한다...리버풀전 극적 1-1 무승부

토트넘은 16일(한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 30라운드 경기에서 1대1로 비겼다.
토트넘은 이날 무승부로 공식전 6연패에서 연패를 마감했다. 소방수로 부임한 이고르 투도르 감독은 부임 후 모든 경기를 패하던 상황에서 처음으로 분위기를 조금이나마 반전시켰다. 토트넘은 토마스 프랭크 감독 체제에서 답을 찾지 못하며 감독 경질을 결정했지만, 투도르마저 실패하며 반등에 어려움을 겪고 있다. 토트넘과 강등권인 웨스트햄과의 격차는 1점 차로 유지됐다. 다만 토트넘은 웨스트햄에 앞서 16위에 있지만, 향후 결과에 따라 18위까지 추락할 가능성은 여전히 남아있다.
로이터연합뉴스
토트넘은 3-4-2-1 포메이션을 가동했다. 도미닉 솔란케가 최전방에 자리하고 히샬리송, 마티스 텔이 2선에 위치했다. 중원은 파페 사르, 아치 그레이가 구축했다. 소우자, 스펜스가 좌우 윙백을 맡았다. 라두 드라구신, 케빈 단소, 페드로 포로가 스리백을 구성했다. 굴리엘모 비카리오가 골문을 지켰다.