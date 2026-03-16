"일본 전역이 슬픔에 잠겼다" 충격에 빠진 日 열도, 축구가 위로한다…"보물이 돌아온다!"

기사입력 2026-03-16 07:56


"일본 전역이 슬픔에 잠겼다" 충격에 빠진 日 열도, 축구가 위로한다…"…
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"일본 전역이 슬픔에 잠겼다" 충격에 빠진 日 열도, 축구가 위로한다…"…
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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구대표팀 에이스 쿠보 다케후사(레알 소시에다드)가 이르면 이달 내로 복귀할 예정이다.

스페인 신문 '문도 데포르티보'는 16일(한국시각), "지난 1월 바르셀로나전에서 왼쪽 햄스트링 부상을 입은 쿠보의 예상 복귀일이 정해졌다"며 펠레그리노 마타라소 소시에다드 감독의 기자회견 발언을 전했다.

마타라소 감독은 "쿠보는 A매치 기간에 팀에 복귀해 훈련을 시작할 예정이다. 회복은 순조롭게 진행되고 있으며, 모든 것이 계획대로 되고 있다. 레반테전엔 출전할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

쿠보는 이번 부상으로 3월 A매치 일정은 소화할 수 없지만, 4월 4일 레반테전을 통해 복귀전을 치를 것으로 예상된다.

이 소식을 전한 일본 축구전문지 '사커다이제스트'는 "일본 야구 대표팀이 월드베이스볼클래식(WBC)에서 베네수엘라에 패해 일본 전역이 슬픔에 잠긴 일요일, 축구계엔 희소식이 전해졌다"라고 쿠보의 복귀 임박 소식을 다뤘다.


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이 매체에 따르면 일본팬들은 2026년 북중미월드컵 개막을 약 두 달 남겨두고 복귀한다는 뉴스에 깊은 안도의 한숨을 내쉬었다. "일본의 보물이 곧 돌아온다", "이렇게 오래 걸릴 줄은 몰랐다", "잉글랜드전에도 뛰고 싶어했을 것" 등의 반응을 보였다.

이강인(파리생제르맹)의 일본인 동갑내기 절친인 쿠보는 2019년 국가대표팀에 데뷔해 A매치 48경기에 출전해 7골을 기록 중이다. 올 시즌 소시에다드 유니폼을 입고 컵대회 포함 19경기를 뛰어 2골을 넣었다.

15일 국제축구연구소(CIES)에 따르면, 쿠보는 일본 선수 중 두 번째로 높은 몸값을 자랑한다. 시장가치가 2780만유로(약 475억원)에 달한다. 도안 리츠(아인트라흐트 프랑크푸르트)가 3750만유로(약 640억원)로 가장 높다.


한편, 3월 A매치 데이에 각각 스코틀랜드와 잉글랜드를 상대하는 일본 국가대표팀의 모리야스 하지메 감독은 전 아스널 수비수 토미야스 타케히로(아약스) 대표팀 복귀를 암시했다.

토미야스는 아스널에서 뛰던 2024년 6월을 끝으로 부상 등의 이유로 1년 9개월째 대표팀에 발탁되지 못했다. 센터백과 풀백을 두루 맡을 수 있는 토미야스는 지난 15일 스파르타와의 네덜란드 에레디비시 경기에서 아약스 입단 후 처음으로 선발 출전했다. 토미야스가 마지막으로 리그 경기에 선발로 나선 건 2024년 5월 에버턴전이었다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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