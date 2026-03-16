'루니 시어러 체면 제대로 구겼다' 히샬리송의 극장골 폭발! 토트넘 리버풀 원정 1-1 무, 유명 전문가들과 베팅업체 예상을 완전히 뒤집었다

[스포츠조선 노주환 기자]전문가들과 도박사의 예측이 대부분 틀렸다. 다수의 전문가들과 스포츠 베팅업체들은 리버풀-토트넘전 결과 예상에서 리버풀의 압승을 전망했지만 실제 결과는 무승부였다. 토트넘이 다수의 예상을 깨트리는 결과를 낸 것이다. 홈팀 리버풀은 수많은 득점 찬스를 살리지 못하며 이변의 희생양이 됐다.
리버풀과 토트넘은 16일(한국시각) 영국 리버풀 안필드에서 벌어진 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 맞대결에서 1대1로 비겼다. 리버풀은 전반 18분 소보슬라이의 프리킥 선제골로 기선을 잡았다. 경기 주도권을 잡은 리버풀은 학포의 결정적인 슈팅이 토트넘 골대를 때리면서 아쉽게 추가골로 이어지지 않았다. 살라의 슈팅도 골대를 살짝 빗겨나갔다.
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘의 반격도 예리했다. 히샬리송의 연이은 슈팅이 상대 골키퍼의 선방에 막혀 골문이 열리지 않았다. 토트넘의 동점골은 후반 45분 나왔다. 비키리오의 롱 킥에 이은 콜로 무아니의 도움을 히샬리송이 오른발로 차 넣어 1-1 동점, 승부를 원점으로 돌렸다. 리버풀은 후반전 추가시간, 역습 상황에서 나온 에키티케의 회심의 슈팅이 토트넘 수비수 드라구신의 육탄방어에 막혀 추가골로 이어지지 않았다. 경기는 추가골 없이 1대1로 끝났다. 강등 위기에 몰린 토트넘(승점 30)은 리그 5경기 연패 사슬을 천신만고 끝에 끊었다. 리그 16위로 강등권과 승점 1점차를 유지했다. 반면 승점 1점 추가에 그친 리버풀(승점 49)은 도약에 실패, 5위에 머물렀다. 4위 애스턴빌라(승점 51)와의 승점차는 2점이다.
이 경기 전 다수의 현지 전문가들이 리버풀의 완승을 전망했지만 줄줄이 빗나갔다. 아스널 출신 전문가 폴 머슨은 경기 전 리버풀의 3대0 완승을 전망했다. 영국 BBC에서 전문가로 활동하고 있는 크리스 서튼(전 블랙번 출신)은 리버풀의 2대0 승리를 예상했지만 틀렸다. 맨유 레전드 출신 전문가 웨인 루니는 리버풀의 6대0 대승을, 맨유 캡틴 출신 개리 네빌도 리버풀의 5대1 승리를 전망했다가 고개를 숙였다. 리버풀 스타 출신 제이미 캐러거, EPL 통산 득점왕 앨런 시어러도 리버풀의 승리를 전망했지만 결과는 아니었다.
로이터 <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
예측이 적중한 전문가도 있다. 전 토트넘 임시 감독을 지낸 바 있는 팀 셔우드는 무승부를 예상해 적중 대박을 쳤다. BBC가 경기전 올린 'AI' 예측은 2대2 무승부였는데 스코어는 틀렸지만 결과는 무승부로 맞았다. 다수의 스포츠베팅업체들도 리버풀 승리 가능성을 높게 점쳐 홈 승리에 낮은 배당을, 무승부에 높은 배당을 내걸었다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com