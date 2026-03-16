축구토토승무패 18회차 1등 적중자 없어 11억원대 이월…베트맨, 18회차 적중결과 발표. 3~4등 총 7억5996만원 환급

기사입력 2026-03-16 11:08


축구토토승무패 18회차 1등 적중자 없어 11억원대 이월…베트맨, 18회…

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 축구토토승무패 18회차의 적중결과를 발표했다.

축구토토승무패 18회차는 14일부터 16일까지 진행된 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 및 스페인 라리가 14경기를 대상으로 한 14일부터 16일까지 진행된 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 및 스페인 라리가 14경기를 대상으로 한 게임이다.

이번 회차에서는 14경기 결과를 모두 맞힌 1등 적중자가 나오지 않았다. 이에 따라 전 회차에서 이월된 3억8326만8250원을 포함한 11억4322만6000원이 다음 회차로 이월됐다.

적중 현황을 살펴보면, 3등은 39건이 적중해 각각 1169만1660원을 지급받게 됐으며, 4등은 451건(67만4030원)으로 집계됐다. 이를 모두 합산한 총 적중 건수는 490건이며, 총 환급금액은 7억5996만2270원으로 나타났다.

결과를 보면 축구토토승무패 18회차 14경기 가운데 승(홈팀 승) 4경기, 무(무승부) 5경기, 패(원정팀 승) 5경기로 집계됐다.

무승부 경기에서는 인테르-아탈란타(1-1), 번리-본머스(0-0), 크리스털-리즈(0-0), 노팅엄포레스트-풀럼(0-0), 리버풀-토트넘(1-1) 등 총 5경기가 승부를 가리지 못했다.

이변도 이어졌다. 전통의 강호 첼시는 뉴캐슬에 0-1로 패했고, AS로마와 AC밀란은 각각 코모1907과 라치오에 패하는 결과가 나왔다. 또한 피사는 칼리아리를 3-1로 꺾으며 예상 밖 승리를 기록했다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 회차에서는 다수의 무승부와 이변 결과가 이어지면서 1, 2등 적중자가 나오지 않았다"며 "2개 회차 연속 이월로 약 11억 원대의 1등 적중금이 쌓인 다음 회차에도 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 전했다.

축구토토승무패 18회차 적중 결과는 베트맨 및 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있으며, 구매자는 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 통해 실시간으로 적중 여부를 확인할 수 있다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com


축구토토승무패 18회차 1등 적중자 없어 11억원대 이월…베트맨, 18회…




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