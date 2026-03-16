광주FC, 김천 원정서 4경기 연속 무패 도전

최종수정 2026-03-16 14:24

광주FC, 김천 원정서 4경기 연속 무패 도전

광주FC가 김천상무 원정에서 4연속 무패 행진을 이어갈 준비를 마쳤다.

광주는 17일 오후 2시 30분 김천종합운동장에서 김천과 하나은행 K리그1 2026 4라운드 원정 경기를 치른다.

이정규 감독 체제에서 새 시즌을 시작한 광주는 올 시즌 초반 안정적인 경기력을 보여주고 있다. 1라운드 제주SK FC 원정에서 무승부를 기록한 뒤, 인천유나이티드를 상대로한 홈 개막전에서 3-2 승리를 거두며 시즌 첫 승을 신고했다. 이어 전북현대와의 3라운드 홈 경기에서 무승부를 기록하며 최근 3경기 연속 무패(1승 2무)를 이어가고 있다.

특히 디펜딩 챔피언이자 우승 후보인 전북을 상대로 안정적인 수비력으로 실점을 허용하지 않았으며, 상대의 허를 찌르는 세트피스와 다양한 공격패턴으로 전북의 간담을 서늘하게 만들었다.

이번 경기는 광주가 향후 이어지는 원정 3연전의 첫 경기로, 시즌 초반 흐름을 이어가기 위한 중요한 분수령이 될 전망이다. 전북전 이후 3일 만에 치르는 일정이기 때문에 체력 부담은 있지만, 빠른 공격 전개와 세밀한 플레이를 앞세워 리그 개막 후 4연속 무패를 노린다는 각오다.

광주는 김천과의 역대 전적에서 2승 2무 2패로 팽팽한 균형을 이루고 있다. 지난 시즌 세 차례 맞대결에서는 1승 2무로 우위를 보였다. 다만 김천 원정에서는 1무 2패로 승리가 없어 이번 경기에서 원정 징크스 탈출도 함께 노린다.

김천 역시 만만치 않은 상대다. 올 시즌 개막 이후 3경기 연속 무승부를 기록하며 아직 첫 승은 없지만, 전북과 대전을 상대로 각각 1-1 무승부를 거두는 등 경쟁력을 보여줬다. 이건희, 고재현, 홍윤상 등 한 방을 갖춘 공격수들이 꾸준히 득점을 기록하며 공격에서 위협적인 모습을 보이고 있다. 또한 지난해 6월 김천상무에 입대한 박태준과의 첫 맞대결도 이번 경기의 또 다른 관전포인트가 될 전망이다.

광주는 김천의 빠른 역습을 경계하면서도 조직적인 수비와 공격 전개를 통해 승리를 노리고 있다. 김천 원정에서 승리를 거두며 4경기 연속 무패 행진을 이어갈 수 있을지 관심이 모아진다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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