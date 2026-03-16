[오피셜]손흥민-이강인-김민재 '3대장'+양현준-홍현석 '재발탁'+황인범 '일단 선발'...홍명보호, 3월 A매치 명단 발표

홍명보 대한민국 축구 A대표팀 감독이 16일 오후 2시 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 3월 A매치 유럽 2연전에 나설 명단을 발표했다. 한국은 28일 오후 11시(이하 한국시각) 영국 런던 인근인 밀턴 케인스의 스타디움 MK에서 코트디부아르, 4월 1일 오전 3시45분 오스트리아 빈에서 오스트리아와 격돌한다. 코트디부아르는 남아공, 오스트리아는 유럽 PO(플레이오프) D승자의 가상 상대다.
홍명보호는 2026년 북중미월드컵에서 개최국 멕시코를 비롯해, '아프리카 복병' 남아공, 유럽 PO D승자와 A조에 속했다. 유럽 PO D에선 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코 중 한 팀이 최종적으로 승선한다. 유럽 원정 2연전은 북중미월드컵 최종엔트리 발표 전 마지막 리허설이다. 북중미월드컵 본선 진출에 성공한 팀들을 상대로 16강행 가능성과 보완점 등을 점검할 계획이다. 홍명보호는 이번 2연전 뒤 국내 출정식을 갖는 대신 멕시코 현지에서 1~2차례 평가전을 치르는 쪽으로 가닥을 잡았다. 이번 명단을 통해 최종 엔트리의 윤곽이 어느 정도 드러나는만큼 큰 관심이 모아졌다.
홍 감독은 지난해 9~11월 6차례의 평가전을 통해 엔트리의 80% 정도를 완성했다. 나머지 20%를 두고 고심을 이어가고 있다. 그래서인지 홍 감독은 이번 명단에 많은 공을 들이고 있다. 제대로 발품을 팔았다. 미국에서 손흥민(LA FC)과 면담한 그는 지난달에는 유럽으로 날아가 김민재(바이에른 뮌헨) 이강인(파리생제르맹) 황인범(페예노르트) 등의 컨디션을 점검했다. 영국에선 황희찬(울버햄턴)을 비롯해 양민혁(코번트리 시티) 배준호(스토크시티) 엄지성(스완지시티) 백승호(버밍엄시티) 전진우(옥스퍼드) 등과도 만났다. 1일 귀국한 홍 감독은 쉼표없이 K리그1과 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기장을 찾아 국내파들도 살펴봤다.
홍 감독은 '캡틴' 손흥민을 비롯해 '골든보이' 이강인, '괴물' 김민재, 이른바 '삼대장'을 변함없이 선발했다. 이재성(마인츠) 오현규(베식타시) 조규성 이한범(이상 미트윌란) 황희찬 백승호 배준호 엄지성 등도 기존 유럽파들도 이름을 올렸다. 최근 경기에서 멀티골을 넣는 등 좋은 모습을 보인 양현준(셀틱)도 발탁됐다.
관심이 모아진 수비형 미드필더 자리에는 권혁규(카를스루에)이 선발됐다. 홍 감독의 총애를 받았던 박용우(알 아인)가 일찌감치 부상으로 낙마한 데 이어, 유력 대체자였던 원두재(코르파칸)마저 쓰러지며 비상이 걸렸다. 두 선수 모두 수술로 월드컵 참가가 불가능해졌다. 어깨를 다친 백승호가 수술 대신 재활을 택하며 한숨을 돌렸지만, 뎁스가 눈에 띄게 줄어들었다. 홍 감독은 전형적인 수비형 미드필더는 아니지만 홍현석(헨트)를 선발했다. 재작년 11월 이후 첫 발탁이다.
골키퍼는 '빅3' 조현우(울산) 김승규(FC도쿄) 송범근(전북)이 그대로 뽑혔고, 윙백은 설영우(즈베즈다) 이태석(아우스트리아 빈) 김문환(대전)이 포함됐다. 옌스 카스트로프(묀헨글라드바흐)가 윙백으로 선발됐다. 15일 엑셀시오르와의 리그 경기에서 발을 다친 황인범도 일단 홍 감독의 부름을 받았다. 최근 꾸준히 발탁됐던 'K리그 MVP' 이동경(울산)과 서민우(강원)는 제외됐다.
홍명보호는 명단 발표 후 국내 소집 훈련 없이 23일 인천공항을 통해 곧바로 영국 출국길에 오른다. 해외파 선수들을 모두 현지에서 합류할 예정이다. 천안=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com