"누구도 그를 잡지 않고 있다" Here we go 확인, 맨유 작별 예고→7골-2도움 폭발! 카세미루..잔류 희망 팬들과 구단은 100% 다른 생각

[스포츠조선 노주환 기자]요즘 '살맛 난' 맨체스터 유나이티드 팬들은 베테랑 미드필더 카세미루의 미친 경기력에 큰 박수를 보낸다. 그는 최근 마이클 캐릭 임시 감독 아래에서 귀중한 승점을 안기는 중요한 득점을 계속 터트리고 있다. 특히 세트피스 상황에서 헤더 골이 잦다. 그는 15일(한국시각) 애스턴빌라와의 정규리그 홈 경기에서도 머리로 선제골을 터트려 팀의 3대1 승리에 기여했다.
카세미루는 이번 여름 계약 종료와 함께 맨유를 떠나기로 했다고 이미 발표했다. 최근 그의 물오른 경기력이 팀 승리로 이어지자 맨유 팬들은 구단이 그를 잔류시켜야 한다는 목소리를 내고 있다. '이렇게 잘 하는 선수를 왜 떠나보내려 하느냐'는 것이다. 이에 유럽 이적 전문가 파브리시오 로마노는 카세미루의 거취에 대한 변화를 확인한 결과, 달라지지 않을 것이라고 밝혔다.
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브라질 국가대표인 카세미루는 2022년 8월, 레알 마드리드를 떠나 올드 트래포드로 합류한 이후 맨유에서 힘든 시기를 겪었다. 전성기 시절의 경기력과는 큰 차이를 보였다. 잔 부상이 적응 실패에 영향을 주기도 했다. 지난 3시즌 동안 리그에서 총 6골-5도움으로 부진했다. 그러나 이번 시즌 루벤 아모림과 마이클 캐릭 체제 하에서 인상적인 활약을 보여주고 있다. 이번 시즌 정규리그에서 7골-2도움을 기록 중이다. 다음 시즌에도 잔류한다면 팀에 유용한 자산이 될 수도 있다. 한편으로 최고의 몸상태를 유지하지 못할 경우 다시 슬럼프가 찾아올 수도 있다.
로마노는 자신의 유튜브 채널에서 "맨유 구단의 그 누구도 카세미루에게 클럽에 남기를 원한다는 말을 하지 않았음을 확인했다. 현재는 그가 팀을 떠나기로 결정한 상태이며, 이 상황이 그대로 유지될 가능성이 높다"고 밝혔다.
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영국 매체 '기브미스포츠'는 카세미루와 맨유의 계약이 이번 여름 종료되기 때문에 양 측의 입장 변화가 있어야 상황이 달라질 수 있다. 구단 측의 재계약 제안이 있다면 상황이 바뀔 수도 있겠지만, 현재 클럽은 그의 잔류를 밀어붙이지 않는 것으로 보인다고 보도했다. 이 매체는 '카세미루가 이번 시즌 매우 향상된 모습을 보인 것은 확실하지만, 맨유에 머무는 동안 오랜 기간 실망스러웠다는 사실도 부정할 수 없다. 만 34세인 그가 앞으로 더 빨라지거나 민첩해지지 않을 것이며 신체적 능력과 경기력은 떨어질 수밖에 없다'고 주장했다. 또 팀내 최고 연봉자 중 한 명이라는 점을 고려할 때 결별하는 것은 타당해보인다고 전했다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com