[속보]"첼시 살았다! 승점 삭감 없다" 프리미어리그 공식 발표, 불법 이적 거래 213억 벌금 '솜방망이' 중징계
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|로이터 연합뉴스
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[스포츠조선 김성원 기자]첼시가 과거 불법적인 이적 거래로 인해 프리미어리그로부터 거액의 벌금을 부과받았다.
영국의 'BBC'는 16일(한국시각) '첼시는 재정 보고, 제3자 투자 및 유소년 육성과 관련된 프리미어리그 규정을 위반해 총 1075만파운드(약 213억원)의 벌금과 함께 2년간의 선수 영입 금지 유예 및 9개월간의 유소년 아카데미 선수 영입 금지 처분을 받았다'고 보도했다.
첼시는 2011년부터 2018년까지 이적과 관련하여 미등록 에이전트 및 제3자에게 4700만파운드(약 930억원)의 비밀 자금을 지급한 사실을 인정, 1000만파운드의 벌금과 집행유예 처분을 받았다. 프리미어리그는 "구단과 관련된 제3자들이 선수, 미등록 에이전트 및 기타 제3자들에게 첼시 이익을 위해 공개되지 않은 금액을 지급했다"고 발표했다.
또 2019년부터 2022년 사이 유소년 아카데미 선수를 등록한 것과 관련하여 9개월간 유소년 아카데미 선수 이적 금지 및 75만파운드의 벌금형을 선고받았다.
첼시는 2022년 미국인 구단주인 토드 보엘리에게 인수됐다. 구단주가 바뀐 후 전임 구단주인 로만 아브라모비치 시대에 발생했을 가능성이 있는 규정 위반 사항을 자진 신고했다. 과거 혐의들을 인정한 것이다. 첼시는 프리미어리그의 조사에 적극 협조한 덕분에 승점 삭감과 같은 스포츠적 징계는 받지 않았다.
재정 보고 및 제3자 투자 관련 조사는 2013년 사무엘 에투와 윌리안 영입 계약, 그리고 그 전해 에당 아자르 영입 계약과 관련된 지급금에 초점이 맞춰졌다. 2019년부터 2022년 사이에 선수 등록과 관련하여 전직 유소년 아카데미 고위 관계자의 행위에 대한 별도의 조사도 진행됐다.
9개월간의 아카데미 등록 금지 조치는 즉시 발효되지만, 지난 18개월 동안 다른 프리미어리그 또는 잉글랜드 풋볼 리그 클럽에 등록된 적이 있는 선수에게만 적용된다. 현재 선수들이 구단과 새로운 계약을 체결하는 것은 가능하다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
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