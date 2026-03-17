결국 불만 폭발! "기자들 그딴 질문 좀 하지마" 날카로운 투도르 감독…'경질 압박' 스트레스 많이 받았다
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|이고르 투도르 토트넘 홋스퍼 감독. 사진=토트넘
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[스포츠조선 강우진 기자]이고르 투도르 토트넘 홋스퍼 감독은 심기가 불편하다. 그는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 리버풀과 1-1로 비긴 뒤 인터뷰에서 다소 격양된 언행을 보였다.
영국 스퍼스웹은 16일(한국시각) '투도르 감독은 이날 리버풀과 비긴 뒤 패트릭 데이비슨 스카이스포츠 기자와의 인터뷰에서 날카로운 반응을 보였다'고 전했다.
데이비슨 기자는 투도르에게 "이 경기로 희망을 보여줬는데 토트넘이 새 감독을 필요로 하지 않아도 된다는 증명인가"라고 물었다.
이에 대해 투도르는 "그건 내가 답할 질문이 아니고, 나는 감독이다"며 "선수들이나 우리가 어떻게 플레이했는지에 대해 물어봐야 한다"고 답했다. 이어 "기자들이 좋아하는 이런 질문은 의미가 없는 질문"이라며 "감독에게 자신의 자리에 대해 묻는 건 말이 되지 않는다"고 덧붙였다.
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|로이터연합뉴스
투도르는 여기서 끝나지 않고 불만을 터뜨렸다.
그는 "모든 감독들이 같은 말을 한다. 하지만 당신들은 항상 감독이 뭔가를 답해야 한다고 주장한다"며 "감독들은 집에 있고 싶지만 당신들은 거의 항상 똑같은 질문을 한다"고 주장했다.
데이비슨 기자는 여기서 굴하지 않고, 토트넘이 강등을 피할 희망이 본인이라고 생각하는지를 물었다.
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|로이터연합뉴스
이에 대해 투도르는 "내가 당신에게 묻겠다. 당신은 희망을 주고 있나? 그게 무슨 질문인가?"라며 "지금 내가 당신에게 뭐라고 말해야 하나? 나는 선수들에게 말하는 것과 같은 말을 할 뿐이다"고 격양된 반응을 보였다.
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|사진=크리쉬
투도르 감독의 스트레스는 이만저만이 아니다. 토트넘은 강등 위기에 있고, 구단의 경질 압박은 커지고 있다. 구단 측에서 투도르를 대체할 감독 옵션을 탐색하고 있다는 소식까지 들려온다. 리버풀전에서 패했다면 사실상 강등이 유력했다.
투도르에게는 다음 경기 또 한 번의 시험이 기다리고 있다. 오는 22일 있을 EPL 경기 상대는 노팅엄 포레스트다. 토트넘과 강등권 경쟁을 벌이고 있는 팀이다. 이 경기에서 패배하는 팀은 강등에 가까워진다.
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