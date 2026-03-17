용기있는 결단! 이강인 PSG 거절 '英도 주목'→뉴캐슬 등 EPL 행선지 고른다…"수비도 하고, 골도 넣는 다재다능"

[스포츠조선 강우진 기자]영국 현지에서도 이제 이강인의 뉴캐슬 유나이티드 이적 가능성을 거론하기 시작했다. 기존 팀과의 재계약 협상이 지지부진하면서 새로운 팀들이 이강인을 예의주시하고 있다.
영국 쉴즈 가제트는 16일(한국시각) '뉴캐슬 유나이티드는 쉽지 않은 시즌의 마무리를 최대한 생산적으로 하기 위해 집중하고 있다'면서도 '동시에 다가올 또 하나의 중요한 여름 이적시장도 염두에 두고 있다'고 보도했다. 이어 '파리생제르망(PSG)의 스타인 이강인이 뉴캐슬의 관심 선수로 다시 한번 언급됐다'고 덧붙였다.
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이강인의 이적설은 지난 시즌부터 꾸준히 이야기됐다. PSG에서 교체로만 출전하면서 주전으로 뛸 수 있는 팀을 찾아야 한다는 이야기가 반복되고 있다. 이강인은 PSG 소속으로 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 등 수많은 트로피를 들었지만, 완전한 주전은 아니었기에 기쁨은 덜했다.
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이강인을 주전 선수로 쓰지는 않지만, 루이스 엔리케 PSG 감독은 여전히 그를 신뢰하고 있다. 그의 매각에도 소극적인 스탠스를 취하고 있다.
앞서 엔리케 감독은 이강인에 대해 "키는 작지만, 최전방과 측면 중원 등에서 플레이할 수 있다"며 "수비도 하고 골도 넣는 완성된 선수다"고 치켜세웠다. 이어 "그는 우리 클럽에 좋은 영입이었다. 그의 잠재력을 알고 있었고, 물론 더 발전해야 하지만 잘하고 있다"고 덧붙였다.
이강인은 올여름이 되면 지금의 계약이 2년 남는다. 뉴캐슬을 비롯해 여러 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 클럽들이 영입전에 뛰어들 수 있다. 이강인의 PSG에서 재계약이 지지부진하다는 이야기가 나오면서 이적설에 불을 지피고 있다.
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매체는 '재계약 협상이 빠르게 진행되지 않는 것으로 알려졌다'며 '이강인은 새 계약을 하기 전에 자신의 선택지를 검토하고 있는 상황'이라고 전했다.
이강인의 영입을 고려 중인 EPL 클럽들은 아스널, 첼시, 아스톤 빌라, 토트넘 홋스퍼 등이다. 쟁쟁한 경쟁자들로 뉴캐슬이 영입 경쟁에서 우위를 점하기 어려울 수 있다. 뉴캐슬은 다가오는 이적시장에서 산드로 토날리를 잃을 가능성이 있다. 이로 인해 미드필드진에 보강이 필요한 상황이다. 다가오는 이적시장에서 이강인 영입에 가장 절실한 EPL 클럽은 어느 팀이 될지 관심이 모아진다.