"충격 예측" 골골골골골골! 대폭발한 韓 축구 안중에도 없나, "결승은 일본vs호주" 전망...'중국-호주 끝장 승부'→'운명의 한-일전' 관심 집중

사커다이제스트웹은 '호주에서 개최되는 여자 아시아컵 4강이 결정됐다. 8강에서 호주가 북한을 2대1로 꺾었다. 중국은 대만을 상대로 2대0으로 승리했다. 한국은 우즈베키스탄을 6대0으로 물리쳤고, 일본은 필리핀에 7대0 압승을 거뒀다. 아시아축구연맹(AFC) 공식 SNS에서도 4강 진출 팀들이 공개됐다. 4강 2경기는 호주와 중국, 일본과 한국이다. 팬들로부터 여러 목소리가 나왔다'고 전했다.
팬들은 4강 대진 확정 이후 "결승은 일본과 호주의 대결이 예상된다", "결승에서 일본과 호주가 붙어서 일본이 이길 것", "일본은 정말 강하다"라며 일본의 선전을 짐작했다.
AFP연합뉴스
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당연한 전망이다. 일본은 필리핀전에서 44개의 슈팅을 퍼부으며 대승을 거뒀다. 조별리그에서도 대단했다. 대만을 2대0, 인도를 11대 0, 베트남을 4대0으로 꺾는 엄청난 기세를 선보였다. 무실점 질주와 함께 24골을 터트렸다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹도 8위, 아시아에서는 일본보다 높은 순위가 없다. 일본의 승리를 예상하는 것이 타당하다. 역대 전적에서도 일본이 한국을 아득히 앞선다. 35경기에서 19승12무4패로 일본은 한국 상대 확실한 우위다. 한국이 일본을 마지막으로 꺾은 것은 무려 2015년이다. 당시 동아시안컵에서 한국이 일본을 2대1로 꺾은 바 있다. 이후 9경기에서는 4무5패로 승리가 없다.
그럼에도 한국은 물러서지 않는다. 우즈베키스탄전 6대0 대승으로 4강에 오른 한국은 2027년 브라질 여자월드컵 본선 티켓도 차지했다. 2015년 이후 4회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했다. 세대교체가 관건인 이번 대회에서 전유경 박수정 김신지 등 뛰어난 젊은 선수들의 활약도 돋보였다. 지소연 장슬기 최유리 등 베테랑들의 분전도 대단했기에 일본을 상대로 물러서지 않는 진검 승부를 펼칠 예정이다.
한편 중국과 호주의 맞대결도 적지 않은 관심을 받을 예정이다. 개최국인 호주는 한국과의 조별리그 마지막 경기에서 비기며 조 2위로 토너먼트에 올랐지만 8강에서 아시아 강호 중 하나인 북한을 꺾고 4강에 오르는 이변을 만들었다. 디펜딩 챔피언인 중국 또한 호주를 상대로 물러서지 않을 전망이다.