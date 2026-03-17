[오피셜]제주, 포르투갈 연령별 대표 지낸 센터백 토비아스 피게이레두 영입…'외인-외인' 센터백 조합 구축
[스포츠조선 윤진만 기자]제주 SK가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 클럽 노팅엄 포레스트에서 활약한 포르투갈 출신 수비수 토비아스 피게이레두(32·등록명 토비아스)를 영입했다.
토비아스는 포르투갈 명문 클럽 스포르팅 유스 출신으로 프로 커리어 동안 스포르팅CP, 레우스 데포르티우(스페인), 나시오날(포르투갈), 노팅엄 포레스트, 헐시티(잉글랜드)에서 풍부한 경험을 쌓았다. 특히 노팅엄 포레스트(2018~2022년)에서 잉글랜드 챔피언십(2부) 101경기에 출전해 3골을 기록하며 두각을 나타냈다.
2023년 7월에는 브라질 무대로 도전장을 내밀었다. 포르탈레자 EC에 입단한 토비아스는 크리시우마(2024년), 아틀레치쿠 파라나엔지(2025년)에서 임대 활약했다. U-15 대표팀부터 U-23 대표팀까지 포르투갈 각급 연령별 대표팀에 꾸준히 발탁됐으며, 2016년 리우올림픽에도 승선해 올림픽 무대까지 경험했다.
토비아스는 1m88의 탄탄한 피지컬을 보유한 중앙 수비수다. 공중볼 장악력과 적극적인 태클, 라인 컨트롤 능력으로 상대 공격을 차단하는 스타일이며, 후방 빌드업에서도 안정적인 오른발 패스로 승리를 설계한다.
이러한 장점을 십분 활용해 토비아스는 올 시즌 제주 이적 후 압도적인 수비력을 자랑하고 있는 프랑스 출신 왼발잡이 센터백 세레스틴과 미드필더에서 센터백으로 성공적인 포지션 변경을 마친 김건웅과 함께 막강 수비라인을 구축할 것으로 기대하고 있다.
세르지우 코스타 제주 감독은 "유럽과 브라질 무대를 두루 경험한 베테랑 수비수 토비아스의 합류는 팀 조직력과 경쟁력 향상에 큰 도움이 될 것이다. 토비아스가 제주의 후방을 책임지는 중심 선수로 자리 잡기를 바란다"라고 기대감을 감추지 않았다.
새로운 출발선에 선 토비아스는 "K리그의 뜨거운 열기와 제주SK의 매력에 매료됐다. 유럽과 브라질에 이어 아시아 무대에서 새로운 도전을 시작해서 감회가 남다르다. 내가 쌓은 경험을 모두 그라운드 위에 쏟아부어 팀의 목표 달성과 팬들의 기대에 보답하겠다"라고 입단 소감을 전했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
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