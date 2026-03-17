이럴거면 이강인 토트넘이라도 보내줘! 토너먼트→무조건 벤치...PSG 또또 시작됐다, 노골적 선발 제외 '3시즌째'

기사입력 2026-03-17 15:11


이럴거면 이강인 토트넘이라도 보내줘! 토너먼트→무조건 벤치...PSG 또…
사진=토트넘 훗스퍼 팬그룹

이럴거면 이강인 토트넘이라도 보내줘! 토너먼트→무조건 벤치...PSG 또…
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[스포츠조선 김대식 기자]이강인은 중요한 경기만 되면 선발에서 빠진다.

파리 생제르맹(PSG)은 18일(한국시각) 영국 런던의 스탬포드 브릿지에서 첼시와 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 16강 2차전을 치른다. PSG는 홈에서 열린 1차전에서 5대2 대승을 거둬 8강 진출이 유력한 상태다.

경기를 앞두고 프랑스 유력 매체 르 파리지앵은 PSG의 첼시전 예상 선발 명단을 공개했다. 매체는 '지난 경기에서 흐비차 크라바츠헬리아는 자신의 클래스를 완전히 보여줬다. 그는 28분 동안 두 골과 한 개의 어시스트를 기록하며 1차전을 지배했다. 이런 활약을 고려하면 그는 이번 경기 선발 출전을 요구할 만하며, 그럴 경우 데지레 두에가 아마 벤치에서 경기를 시작하게 될 것'이라며 흐비차가 선발로 나설 수 있다고 했다.
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이어 '발롱도르 수상자인 우스망 뎀벨레는 중앙 공격수 역할로 나설 것으로 예상된다. 브래들리 바르콜라는 왼쪽 측면에 배치될 전망이다. 돌파형 윙어인 그가 공간을 활용하는 데 도움이 될 것이다. 첼시가 3골 차 열세를 뒤집기 위해 위험을 감수해야 하는 상황이기 때문에 PSG는 경기에서 공간을 확보할 가능성이 높다'며 따로 이강인을 언급하지 않았다.

중원에서도 이강인의 이름은 없었다. 매체는 '루이스 엔리케 PSG 감독은 나머지 선발 명단에서는 큰 변화를 주지 않을 것으로 보인다'며 '파비안 루이스가 결장하는 상황에서, 워렌 자이르-에메리가 비티냐와 주앙 네베스와 함께 중원에서 뛸 예정이다. 포르투갈 미드필더 네베스는 발목 부상 이후 지난주 경기에서 설득력 있는 복귀를 보여줬다. 1차전과 2차전 사이에 주어진 6일은 그의 몸 상태를 더 끌어올리는 데 도움이 됐다'고 예측했다.
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엔리케 감독은 지난 1월 겨울 이적시장에서 이강인을 향한 아틀레티코 마드리드의 제안을 단칼에 거절했다. 이강인을 내보낼 수 없다는 입장이었다. 엔리케 감독은 이강인을 높게 평가하지만 정작 중요한 경기에서는 이강인을 선발로 내보내지 않는다.

특히 하나의 변수가 크게 작용할 수 있는 토너먼트에서 그런 경향이 두드러진다. 이번 시즌 UCL 토너먼트가 시작되자 이강인의 출전 시간은 급격히 줄어들고 있다. AS모나코와의 16강 플레이오프 때부터 3경기 동안 63분을 뛰었다. 선발은 단 0경기도 없었다. 지난 시즌 PSG가 유럽 최정상에 올랐을 때는 더 심했다. 리그 스테이지에서 모든 경기를 뛴 이강인은 리버풀과의 16강 2차전 연장전을 뛴 후로 8강, 4강, 결승에서 1초도 뛰지 못했다. 2025년 여름에 열린 클럽 월드컵에서도 크게 다르지 않았다. 이강인이 UCL 토너먼트에서 선발로 뛴 경기는 이적 첫 시즌, 바르셀로나와의 8강 1차전이 유일하다.

PSG에 워낙 좋은 선수들이 많아서 이강인이 밀릴 수도 있다. 하지만 엔리케 감독은 토너먼트만 시작되면 노골적으로 이강인을 계획에서 자주 빼고 있다. 로테이션급 자원으로는 이강인을 높게 평가하지만 그 이상으로서의 가치를 두지 않는다고 볼 수 있다.

이는 이강인이 이적을 고민하는 이유다. 아틀레티코가 다시 이강인에게 접근할 것으로 예상되는 가운데, 토트넘부터 첼시, 아스널, 뉴캐슬 유나이티드, 애스턴 빌라 같은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들도 이강인에게 관심을 보내고 있다.
김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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